AMD met à jour sa série Ryzen Embedded R1000 avec les nouveaux R1305G et R1102G.



AMD a annoncé aujourd'hui l'extension de l'écosystème AMD Ryzen Embedded avec deux nouveaux processeurs basse consommation AMD Ryzen Embedded R1000 qui offrent aux clients une nouvelle gamme TDP de 6 à 10 W. AMD a également annoncé de nouveaux clients proposant des mini-PC basés sur AMD Ryzen Processeurs intégrés de Sapphire, SECO, Simply NUC et autres.



"AMD marque le début d'une nouvelle ère de l'informatique haute performance pour l'industrie embarquée", a déclaré Rajneesh Gaur, vice-président et directeur général, Embedded Solutions, AMD. "Nous le faisons avec une technologie de pointe pour afficher des graphiques immersifs en résolution 4K avec les processeurs AMD Ryzen Embedded, et nous offrons désormais un accès à de hautes performances dans des solutions écoénergétiques avec ces nouveaux processeurs Ryzen Embedded R1000 basse consommation."







Nouveaux processeurs intégrés AMD Ryzen



En avril 2019, AMD a lancé une extension de la gamme de processeurs Ryzen Embedded avec le SoC AMD Ryzen Embedded R1000. Construit sur un processeur «Zen» et des cœurs graphiques Radeon «Vega», le processeur Ryzen Embedded R1000 offre 3 fois plus de performances CPU par watt par rapport au processeur AMD R-series Embedded de la génération précédente, et 4 fois meilleures performances CPU et graphiques par dollar que la concurrence .



La famille AMD Ryzen Embedded R1000 comprend désormais deux nouveaux processeurs conçus pour des enveloppes de puissance efficaces, les processeurs Ryzen Embedded R1102G et R1305G. Les nouveaux processeurs évoluent de 6 à 10 watts de TDP respectivement, tout en offrant aux clients la possibilité de réduire les coûts du système avec moins de mémoire DIMMS et des besoins en énergie réduits. Grâce à cette enveloppe de faible puissance, ces processeurs intégrés offrent aux clients la possibilité de créer des systèmes sans ventilateur, ouvrant de nouveaux marchés pouvant tirer parti des processeurs Ryzen Embedded hautes performances. Ces deux nouveaux processeurs devraient être disponibles à la commande fin mars.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Les clients qui adoptent le Ryzen Embedded R1102G et R1305G incluent Kontron avec une plate-forme Mini-ITX évolutive et Simply NUC avec une nouvelle unité mini-PC appelée Red Oak, qui offre des solutions de performances grand public abordables avec un ensemble de fonctionnalités optimisées en termes de coûts à sa gamme de mini-ordinateurs basés sur Ryzen Embedded PC.



Un écosystème Ryzen Embedded Mini PC en pleine croissance

En décembre 2019, AMD, avec des partenaires OEM, a annoncé qu'il permettait un écosystème ouvert pour les mini-PC basés sur AMD Ryzen Embedded, prenant en charge les industries, y compris l'affichage/signalisation, l'informatique d'entreprise et industrielle.



Cette liste s'élargit pour inclure :



- Les nouvelles plates-formes 4x4 de Sapphire basées sur les processeurs embarqués AMD Ryzen: les cartes embarquées BP-FP5 et NP-FP5,

- Simplement NUC avec les nouveaux mini-PC Post Oak et Red Oak, basés sur les processeurs Ryzen Embedded R1000 et V1000,

- SECO et son Mini PC KIT basé sur un processeur embarqué AMD Ryzen, l'UDOO BOLT GEAR, qui peuvent piloter jusqu'à 4 écrans en résolution 4K à 60fps en même temps.De plus, OnLogic a annoncé la disponibilité de mini-PC précédemment annoncés, basés sur les processeurs AMD Ryzen Embedded.







Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



