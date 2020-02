Patriot Viper Gaming lance : Le SSD externe PXD m.2 PCIe Type-C au PAX East 2020.



VIPER GAMING by PATRIOT a annoncé que son équipe sera présente au PAX EAST 2020, qui fait partie d'une série nationale de festivals centrés sur la culture du jeu. Le tout nouveau SSD externe Patriot PXD m.2 PCIe Type-C, la prochaine génération de solutions de stockage portable, sera présenté et testé sur PlayStation 4 avec le jeu vidéo Spider-Man de Marvel. Cette connectivité SSD PCIe m.2 sur USB 3.2 Type-C offre une vitesse et une stabilité exceptionnelles en utilisant le contrôleur Phison E13 PCIe, des capacités de 512 Go à 2 To.







"Nous ne pouvons pas penser à une meilleure façon de s'immerger dans la communauté des joueurs que de faire partie de PAX EAST, et le lancement de PXD avec sa première vitrine publique est un excellent moyen de faire savoir aux joueurs qu'ils ont une alternative intéressante à venir.



Avril 2020 ", a déclaré Roger Shinmoto, vice-président de VIPER GAMING by PATRIOT. À PAX EAST, les joueurs pourront découvrir le SSD externe PXD m.2 PCIe Type-C sur PlayStation 4 avec le jeu vidéo Spider-Man de Marvel ainsi que le clavier de jeu primé V765, la souris de jeu V570 BLACKOUT RGB, V380 casque de jeu et plus de périphériques de jeu sur le stand.



Les joueurs apprécieront les tournois de jeu sans rendez-vous, avec des titres tels que Slay the Spire, Unrailed !, et Quake Champions. Des sacs gratuits pour les 50 premières personnes par jour qui suivent les réseaux sociaux et participent à un tirage au sort pour gagner un ensemble complet de clavier, souris, tapis de souris, casque et support de casque USB, détails et participation disponibles ICI.



TECHPOWERUP