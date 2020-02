PHILIPS nous propose un nouvel écran de 24 pouces : LE 243B1.



Le moniteur Philips USB-C évite les multiplications de câbles. Visionnez une image FHD et rechargez un ordinateur portable en même temps grâce à un unique câble USB-C. Doté d'une fonction de cascade pour une installation multi-écran. Vos yeux sont préservés grâce à la technologie antiscintillement et au mode LowBlue.















Connectez votre ordinateur portable avec un seul câble USB-C







Ce moniteur Philips est doté d'un connecteur USB-C avec fonction d'alimentation. Grâce à une gestion de l'alimentation souple et intelligente, il vous permet de charger directement votre ordinateur portable compatible. Le connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un seul câble. Regardez des vidéos haute résolution et transférez des données à très haute vitesse, tout en rechargeant votre ordinateur portable.



Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire







En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.



Mode LowBlue pour une productivité préservant les yeux







Des études ont démontré que, tout comme les rayons ultraviolets, les rayons de lumière bleue à courte longueur d'onde émis par les écrans LED peuvent causer des lésions oculaires et avoir un effet négatif sur la vue à long terme. Développé pour votre bien-être, le mode LowBlue de Philips utilise une technologie logicielle intelligente pour réduire la lumière bleue à courte longueur d'onde nocive.



Connexion DisplayPort pour une image exceptionnelle







DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.



Voici la fiche technique :









Il sera disponible dans le courant du mois de Mars 2020.



Le prix sera de : 269 euros.



