SAPPHIRE annonce une nouvelle famille de cartes mères intégrées compactes AMD Ryzen.



La technologie SAPPHIRE s'appuie sur la réputation et la force de sa division commerciale des systèmes embarqués en annonçant une nouvelle série de cartes mères embarquées avec une empreinte compacte qui offrent des niveaux améliorés de performances, de fonctionnalités et de stabilité aux clients. Propulsées par le dernier processeur embarqué AMD Ryzen qui intègre les graphiques AMD Radeon "Vega" combinés au processeur "Zen" hautes performances, les plates-formes embarquées BP-FP5 et NP-FP5 offrent un équilibre stable de faible consommation d'énergie et de performances optimisées pour les marchés intégrés.



Selon Paul Smith, directeur de la division Embedded Business de SAPPHIRE, "la conception polyvalente et efficace de ces cartes avec calcul à faible puissance et capacité d'affichage multimédia haute résolution les rend parfaites pour une grande variété d'applications industrielles dans l'espace embarqué telles que les PC industriels. , affichage numérique interactif, clients légers et terminaux de point de vente ".











Excellence SAPPHIRE



Les cartes intégrées BP-FP5 et NP-FP5 de SAPPHIRE ont une empreinte compacte de 4 pouces x 4 pouces et disposent d'une mémoire SODIMM DDR4 double canal (2400 MHz) jusqu'à 32 Go ainsi que des interfaces d'extension, y compris des prises M.2 pour WiFi et SSD modules. Le BP-FP5 prend en charge jusqu'à trois écrans 4K indépendants avec 2x DisplayPort (DP) intégrés et 1x connectivité HDMI 2.0 et E/S de 5 ports USB. Le NP-FP5 prend en charge jusqu'à deux écrans 4K indépendants avec 2x mini-DisplayPort (DP) intégrés et une connectivité E/S de 5 ports USB. De plus, les cartes BP-FP5 et NP-FP5 fonctionnent avec une puissance de conception thermique (TDP) APU maximale de 25 W tout en offrant des performances de calcul et graphiques exceptionnelles.



Propulsé par le processeur embarqué AMD Ryzen



Les BP-FP5 et NP-FP5 prennent en charge les derniers processeurs AMD Ryzen Embedded V1000 et R1000 qui offrent des performances ultra élevées aux marchés embarqués en combinant les puissantes performances des architectures pionnières "Zen" CPU et "Vega" dans une architecture parfaitement intégrée. Solution SoC qui établit une nouvelle norme pour les conceptions intégrées de nouvelle génération.



<< Avec les processeurs AMD Ryzen Embedded, notre objectif est de fournir aux clients la puissance de calcul transparente nécessaire aux concepteurs pour atteindre de nouveaux niveaux de polyvalence et d'efficacité pour l'informatique embarquée >>, a déclaré Stephen Turnbull, directeur de la gestion des produits et du développement commercial, Embedded Solutions, AMD. "Nous sommes ravis de voir SAPPHIRE utiliser les processeurs AMD Ryzen Embedded pour fournir des produits innovants, tels que les cartes embarquées BP-FP5 et NP-FP5, offrant un équilibre stable entre une faible consommation d'énergie et des performances optimisées pour les marchés embarqués."



Mini PC turbo



Simply NUC, le principal spécialiste des systèmes de mini-ordinateurs basés sur NUC, annonce une extension de sa gamme de produits de mini-ordinateurs à longue durée de vie basée sur des cartes mères intégrées SAPPHIRE lors d'Embedded World 2020. Simply NUC lancera trois nouvelles familles. Il s'agit notamment de Post Oak basé sur les cartes mères BP-FP5 alimentées par les APU AMD Ryzen Embedded V1605B et R1606G Processor, Red Oak basé sur les cartes mères NP-FP5 avec les versions APD AMD Ryzen Embedded R1505G et R1305G Processor et Evergreen, une solution plus rentable basée sur sur la carte mère BP GX424CC-LC2.



Simplement NUC Post OAK



"Simply NUC est ravi d'intégrer SAPPHIRE en tant que partenaire stratégique", a déclaré Aaron Rowsell, fondateur et PDG de Simply NUC. "Avec les familles Oak et Evergreen, nous remplissons notre mini-feuille de route longue durée, et notre partenariat SAPPHIRE garantit une ligne solide -up qui démontre des niveaux de performances remarquables à des coûts qui ne briseront pas votre budget.



Voici les fiches techniques :







Pour plus d'informations, visitez les pages produits : BP GX424CC-LC2, NP-FP5V et BP-FP5V.





TECHPOWERUP