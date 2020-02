CORSAIR propose des composants de refroidissement supplémentaires maintenant en blanc.



CORSAIR, un leader mondial des périphériques de jeu haute performance et des composants pour passionnés, a lancé aujourd'hui de nouvelles versions de plusieurs produits de refroidissement populaires dans une belle finition blanche, parfaite pour les constructeurs qui cherchent à créer un PC avec une esthétique blanche qui fait tourner les têtes.



Les ventilateurs blancs de la série CORSAIR iCUE QL RGB, éclairés par 34 superbes LED RGB sur quatre boucles lumineuses distinctes, rehausseront l'apparence de n'importe quelle construction. Pour les amateurs de refroidissement personnalisé à la recherche des températures plus basses et des visuels inégalés de la série CORSAIR Hydro X, le bloc d'eau pour CPU CORSAIR XC7 RGB et le combo pompe/réservoir XD5 RGB sont désormais également disponibles en blanc. Enfin, un nouveau combo pompe/réservoir à faible encombrement, l'Hydro X Series XD3 RGB, ouvre un nouveau monde de possibilités pour installer un refroidissement personnalisé Hydro X Series dans des boîtiers plus petits et plus compacts.







Les ventilateurs PWM CORSAIR iCUE QL RGB Series ont été lancés en 2019 en tant que ventilateur de refroidissement RVB définitif sur le marché, avec 34 LED RGB éclairant chaque ventilateur. Quatre boucles d'éclairage - deux à l'avant et deux à l'arrière - mettent votre éclairage en évidence, que le ventilateur soit utilisé pour l'admission ou l'évacuation.



Désormais disponibles en blanc, les ventilateurs de la série QL RGB peuvent être achetés en kits mono ou multi-ventilateurs de 120 mm ou 140 mm. Les kits multi-ventilateurs sont livrés avec un contrôleur d'éclairage CORSAIR iCUE Lighting Node CORE RGB pour personnaliser et synchroniser entièrement l'éclairage impressionnant des ventilateurs via le logiciel iCUE. Avec un éclairage RGB de pointe, un excellent flux d'air contrôlé par PWM et un nouveau look blanc immaculé, les ventilateurs blancs de la série QL RGB offrent un éclairage spectaculaire sous tous les angles.







Depuis son lancement en 2019, la série CORSAIR Hydro X s'est développée pour offrir tout ce dont vous avez besoin pour construire un magnifique système de refroidissement personnalisé haute performance. Maintenant disponible dans une finition blanche mate de titane impeccable, le bloc d'eau pour processeur Hydro XC XC7 RGB et le combiné pompe/réservoir XD5 RGB offrent un nouveau look impeccable pour votre prochain système refroidi personnalisé.



Le waterblock CPU XC7 RGB refroidit les processeurs Intel LGA 115X et AMD AM4 avec une plaque froide en cuivre nickelé et plus de 60 ailettes de micro-refroidissement, avec 16 LED RGB adressables individuellement pour accentuer l'apparence de votre système de refroidissement personnalisé. Le combo pompe/réservoir XD5 RGB alimente votre boucle avec une pompe PWM Xylem D5, intégrée dans un réservoir de 330 ml équipé de dix LED RGB adressables individuellement. Que vous construisiez votre prochain PC ou effectuiez la mise à niveau dont vous avez tant besoin, les meilleurs PC méritent le meilleur refroidissement - et la série Hydro X offre.







Enfin, un nouvel ajout à la série Hydro X apporte un refroidissement personnalisé à une toute nouvelle gamme de boîtiers et de modèles de petit format - le combo pompe/réservoir XD3 RGB. Le XD3 RGB dispose d'une pompe Xylem DDC PWM haute performance et mesure seulement 114 mm x 114 mm x 58 mm, ce qui lui permet d'être installé dans des boîtiers de petit format tels que le CORSAIR 280X.



16 LED RGB adressables individuellement et contrôlées par iCUE éclairent le réservoir intégré de 180 ml du XD3, mettant à la fois votre éclairage et votre liquide de refroidissement personnalisables à l'écran. Comme son homologue plus grand, le XD3 RGB comprend un capteur de température intégré qui fournit des températures de liquide de refroidissement en temps réel et permet un contrôle automatique du refroidissement lorsqu'il est associé à un iCUE Commander PRO (vendu séparément) et au logiciel CORSAIR iCUE.



Avec de nouvelles options de refroidissement qui offrent des performances de pointe ainsi qu'une esthétique brillante, faites appel à CORSAIR pour construire un nouveau PC spectaculaire en 2020.



Disponibilité, garantie et prix



La série CORSAIR iCUE QL RGB, le bloc d'eau CPU XC7 RGB, le combo pompe/réservoir XD5 RGB et la pompe/réservoir XD3 RGB sont disponibles immédiatement sur la boutique en ligne CORSAIR et sur le réseau mondial CORSAIR de détaillants et distributeurs agréés.



La série QL RGB est couverte par une garantie de deux ans, tandis que les XC7 RGB, XD5 RGB et XD3 RGB, comme tous les produits Hydro X Series, sont couverts par une garantie de trois ans, aux côtés du service client et du support technique CORSAIR dans le monde entier. réseau.



TECHPOWERUP