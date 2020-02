TECHSPOT nous propose le test des : AMD RYZEN 5 3600 et AMD RYZEN 3600X.



Nous avons été parmi les premières publications à examiner le Ryzen 5 3600 et à 200 $, nous avons trouvé que le processeur à 6 cœurs et 12 fils était une bonne affaire. En bref, il assassine le 9600K dans des références de productivité lourdes et est là pour les jeux, offrant souvent de meilleures performances de 1%, tout en coûtant beaucoup moins cher.



Mais sans aucun doute, la question la plus populaire que nous avons reçue par la suite était: devriez-vous acheter le Ryzen 5 3600 ou le 3600X?



Pas pour rien, cette série de processeurs AMD a été notre choix pour la meilleure valeur globale depuis sa sortie et ils sont également parmi les processeurs les plus vendus sur Amazon. Nous ne sommes pas dans les jeux de devinettes chez TechSpot, nous avons donc exécuté des repères difficiles pour décider.







Avant d'entrer dans des tests approfondis, voici un bref aperçu de la façon dont ces deux processeurs se comparent sur le papier. Le Ryzen 5 3600 est cadencé à 3,6 GHz pour la base et 4,2 GHz pour le boost, le 3600X fonctionne 200 MHz plus rapidement à 3,8 GHz et 4,4 GHz, donc une augmentation de 6% de l'horloge de base et une augmentation de 5% de l'horloge de boost. Le seul autre changement de spécification est le TDP, le R5 3600 est une pièce de 65 watts et le 3600X une pièce de 95 watts. En tant que tel, le 3600 obtient le Wraith Stealth 65w et le 3600X le Spire Wraith 95w.



Le modèle de base R5 3600 coûte actuellement 175 $, tandis que le 3600X coûte 20% de plus à 212 $. Le balisage initial de 50 $ a été réduit depuis la sortie des processeurs par AMD à la mi-2019.



Voici un tableau comparatif :







Les deux processeurs ont été testés sur le Gigabyte X570 Aorus Xtreme avec 16 Go de mémoire FlareX DDR4-3200 CL14 de G.Skill et une GeForce RTX 2080 Ti côté graphique.



TECHSPOT