COUGAR GAMING nous propose un nouveau boitier PC : Le MX350 RGB.























MX350 RGB



Avec un panneau avant transparent et une vitre latérale en verre trempé massif, le MX350 RGB vous offre un design haut de gamme avec une vision claire des composants internes de votre ordinateur. Ajoutez à cela un support impressionnant pour le refroidissement et les composants, et vous avez l'un des meilleurs mid-tower jamais.



90º Vision







Le MX350 RGB vous offre une vision bidirectionnelle de votre boîtier: un panneau avant transparent et une fenêtre latérale en verre trempé s'unissent pour vous donner une vision à 90 ° des composants de votre ordinateur, vous permettant de créer et de profiter de merveilleuses solutions d'éclairage interne!



Extensibilité massive







Prend en charge les cartes graphiques pleine taille jusqu'à 350 mm.







2.5” SSD x 2.







3.5” HDD x 2.



Refroidissement puissant



WATERCOOLING SUPPORT







AIRCCOLING SUPPORT







Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



COUGARGAMING