TRUST GAMING nous propose une nouvelle souris pour les Gamers : La GXT 940 Xidon RGB.



















Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Lumières, vitesse et action de la souris







La Xidon est une souris résolument conçue pour l’action. Avec un capteur optique, une résolution de 10 000 ppp et un éclairage LED RGB complet, vous allez vraiment vous prendre au jeu.



Plus rapide que l’éclair







Avec une résolution allant jusqu'à 10 000 ppp, vous serez plus rapide que l’éclair. La souris de jeu Trust GXT 940 Xidon RGB a été spécialement conçue pour la vitesse. Utilisez les réglages de résolution les plus élevés pour une exploration rapide de votre environnement ou ralentissez-les pour effectuer des tirs précis de sniper.



Le confort est primordial







Le design épuré de la souris de jeu Trust GXT 940 Xidon RGB est conçu pour une utilisation confortable, heure après heure. Sa forme assure un confort optimal et le repose-pouce texturé avec revêtement en caoutchouc améliore votre prise en main.



De la lumière pour vous guider







Le design épuré du Xidon est rehaussé de couleurs RGB pour illuminer votre expérience de jeu. L'éclairage RGB entièrement réglable se décline en plus de 16 millions de couleurs et de multiples effets, des transitions rythmées au changement surprise de couleur RGB. Sélectionnez votre mode d'éclairage préféré et enregistrez vos préréglages à l'aide du logiciel fourni.



Personnalisation à la demande







Vous savez comment remporter des victoires, alors configurez les paramètres à votre guise avec le logiciel avancé fourni. Vous pouvez programmer les boutons, les macros et enregistrer vos préférences d'effet de lumière ; passez en mode gagnant dès que vous branchez la souris.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



