ASUS nous propose un accessoire pour les Gamers : Le ROG Ranger BP3703 RGB.







Sac à dos de jeu modulaire ROG Ranger BP3703 RGB avec passe-câble de charge, zip antivol et extérieur déperlant pouvant accueillir un ordinateur portable de 17 pouces adapté aux voyages.



Illuminez chaque voyage



Le sac à dos de jeu ROG Ranger BP3703 est le premier sac à dos ROG à incorporer des effets Aura RGB et de nombreuses fonctionnalités adaptées aux voyages. La conception modulaire facilite le détachement de vos éléments essentiels en cas de besoin, tandis que les matériaux hydrofuges, la housse de pluie et les dispositifs de sécurité vous protègent en déplacement. Avec une capacité de 20 litres suffisamment grande pour un ordinateur portable de 17 pouces et des éléments essentiels, le BP3703 est tout ce dont vous avez besoin pour transporter votre équipement de jeu et votre kit de voyage à chaque tournoi.



Aura RGB pour

Toutes les aventures







Le logo et la barre oblique ROG audacieux du Ranger BP3703 s'illuminent avec sept effets prédéfinis et un choix de huit couleurs saisissantes, avec une luminosité qui réagit automatiquement aux conditions d'éclairage ambiant - le tout facilement géré par un contrôleur intuitif à une touche IPX4 résistant aux éclaboussures. Il y a même une bande lumineuse interne blanc brillant pour faciliter la visualisation et la recherche de vos affaires, même dans l'obscurité. Connectez simplement votre propre banque d'alimentation * et allumez-vous n'importe où.



Contrôleur intuitif à une touche







Bande lumineuse interne







Un simple appui sur le contrôleur à une touche éclaire une bande lumineuse interne, ce qui facilite la vue et l'organisation de vos affaires, même dans l'obscurité.



Voyagez léger, voyagez en toute sécurité



Le compartiment avant modulaire est facilement détachable et possède sa propre bandoulière, vous pouvez donc l'utiliser pour transporter vos essentiels lorsque vous devez voyager léger - comme avoir deux sacs en un. Ce sac de messager passe-partout a également une poche intelligente de blocage RFID à l'intérieur pour réduire le risque de victime des escroqueries, ce qui ajoute de la sécurité au confort de tous les jours.



Emballez et voyagez à votre façon







Votre sac ne devrait pas ajouter au stress du voyage, donc le Ranger BP3703 est fait pour un emballage et un déballage rapides, un transport facile et un voyage flexible.



Housse de pluie réfléchissante







Une housse de pluie réfléchissante complète est incluse, rangée dans une poche dédiée à la base.



Votre équipement,

Organisé à votre façon







Le Ranger BP3703 vous aide à organiser votre pack et votre voyage, avec deux compartiments séparés et un sac messager modulaire. La première cloison a de nombreuses petites poches à l'intérieur pour éviter que les articles se rayent, ainsi qu'une pochette amovible pour répondre à vos besoins. Le deuxième compartiment est une grande fente rembourrée pour un ordinateur portable jusqu'à 17 pouces. Le sac à dos a même une fente de passage de câble, vous permettant de jouer et de charger en déplacement - directement à partir de votre propre banque d'alimentation à l'intérieur.



Porter en respirant

Confort



Le Ranger BP3703 est conçu pour vous garder à l'aise. Les bretelles sont généreusement rembourrées et faciles à régler pour offrir un ajustement confortable et sécurisé. Le panneau arrière est recouvert d'une maille d'air à tissage fin pour fournir un meilleur flux d'air et vous garder au frais plus longtemps.



Voici la fiche technique :







