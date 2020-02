NZXT présente le boîtier H1 Mini-ITX et le pré-build NZXT BLD H1 Mini PC.



NZXT, l'un des principaux développeurs de solutions matérielles logicielles pour les jeux sur PC, annonce aujourd'hui le NZXT H1, un boîtier Mini-ITX à petit facteur de forme qui comprend un bloc d'alimentation SFX-L 650w 80+ Gold, un AIO 140 mm et une carte de montage PCIe pré -installé pour une expérience de construction simple. De plus, le NZXT H1 est le point focal d'une nouvelle option de pré-construction haut de gamme pour NZXT BLD appelée H1 Mini PC.











"La création d'un boîtier à petit facteur de forme est quelque chose que nous avons toujours voulu améliorer car ils sont souvent difficiles à intégrer et peuvent entraver les performances du matériel haut de gamme." dit Johnny Hou, fondateur et PDG de NZXT. "C'est pourquoi nous avons simplifié le processus de construction et mis l'accent sur les performances lors de la conception du NZXT H1. Nous avons décidé de faire de celui-ci l'une des constructions les plus faciles que vous puissiez entreprendre sans laisser de compromis lors des jeux."







Le NZXT H1 est un châssis élégant, petit et vertical conçu pour s'adapter avec élégance à n'importe quelle bataille, sans limiter son potentiel de jeu. Capable de loger la plupart des GPU de taille normale, le H1 a été conçu pour refroidir efficacement chaque composant afin d'empêcher l'étranglement thermique. La gestion des câbles est facilitée avec des câbles pré-acheminés et une entrée/sortie orientée vers l'arrière au bas du boîtier qui permet un nettoyage simple des câbles.







Les composants inclus dans le NZXT H1 (SFX-L 650w PSU, 140 mm AIO et Gen 3 PCIe riser card) représentent plus de 250 USD, ce qui diminue le nombre d'articles qu'un client doit acheter séparément. De plus, chaque composant inclus est préinstallé, ce qui fait gagner du temps et fait du NZXT H1 l'un des boîtiers les plus simples à intégrer.



Le mini PC NZXT BLD H1 comprend un processeur Intel Core I9 9900k et une édition Super Founder NVIDIA GeForce RTX 2070, ce qui lui confère la puissance nécessaire pour les jeux les plus exigeants. Chaque mini PC H1 bénéficie de la garantie NZXT BLD de 2 ans sur les pièces et la main-d'œuvre. Toutes les commandes passées avant 11 h 00 HNP sont expédiées le jour même de la commande.



Caractéristiques H1 :



- Petit mais puissant : La conception verticale compacte offre un faible encombrement spatial tout en conservant la prise en charge de la plupart des GPU de taille réelle sur le marché afin que vous puissiez conserver votre bureau sans perdre la puissance graphique,

- Une construction simple : le plateau SSD sans outils et la carte de montage sont incroyablement simples à installer. En plus des câbles pré-acheminés, les E/S de la carte mère sont orientées vers le bas, acheminant tous les câbles à travers le bas du boîtier pour une apparence propre et simplifiée,

- Intégration des composants : L'alimentation électrique intégrée et le refroidisseur de liquide AIO offrent une meilleure expérience de construction, ainsi que des câbles pré-acheminés qui facilitent la gestion de l'encombrement et réduisent le temps de construction. Une carte de montage PCIe intégrée est également incluse pour le montage vertical du GPU.



Il sera disponible en : Blanc Mat/Noir Mat.



Voici la fiche technique :







Pas de date pour le moment.



Le prix sera de : 349 euros.



