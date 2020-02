CORSAIR annonce le contrôle d'éclairage RVB pour les cartes mères ASUS Aura Sync RGB dans le logiciel iCUE.



CORSAIR, un leader mondial des périphériques de jeu haute performance et des composants passionnés, a annoncé aujourd'hui que la personnalisation étendue de l'éclairage RVB dans le logiciel CORSAIR iCUE s'étend désormais aux cartes mères compatibles ASUS Aura Sync.



Avec à la fois iCUE et la dernière version de l'utilitaire Aura Sync d'ASUS installés, les utilisateurs peuvent désormais contrôler entièrement l'éclairage RVB de leur carte mère ASUS via iCUE, ainsi que synchroniser l'éclairage avec chaque appareil CORSAIR compatible iCUE tout au long de leur configuration, à partir de hautes performances Refroidisseurs DRAM et CPU pour claviers et souris.







Le logiciel CORSAIR iCUE offre déjà le contrôle d'éclairage RVB le plus robuste du système disponible, permettant aux utilisateurs de personnaliser tout l'éclairage de leurs produits CORSAIR en quelques clics, ou de créer des effets d'éclairage multicouches complexes et de les synchroniser entre les composants et périphériques CORSAIR.



Avec l'ajout de la compatibilité de la carte mère ASUS Aura Sync, iCUE peut désormais contrôler l'éclairage de presque tous les composants d'un PC, tous regroupés en une seule interface, pour des jeux de lumière incomparables à l'échelle du système.







En plus du contrôle d'éclairage RVB, iCUE offre une multitude d'autres fonctionnalités qui permettent aux amateurs de PC et aux joueurs d'orchestrer les moindres détails de leur système. Surveillez les détails du système tels que les températures, les vitesses des ventilateurs et les tensions en temps réel.



Créez des courbes de ventilateur automatisées qui ajustent la vitesse des ventilateurs en fonction des caractéristiques thermiques du système. iCUE étend également les capacités des périphériques CORSAIR avec des macros et des remappages de boutons personnalisés, un réglage fin de la sensibilité de la souris, une personnalisation approfondie des paramètres audio, et bien plus encore.







Avec la possibilité de contrôler l'éclairage des cartes mères ASUS Aura Sync, le logiciel CORSAIR iCUE met votre configuration à votre disposition, plus que jamais.



TECHPOWERUP