Lenovo met à jour sa gamme d'ordinateurs portables ThinkPad avec les processeurs mobiles AMD Ryzen série 4000.



Lenovo a annoncé aujourd'hui les derniers ajouts au portefeuille ThinkPad: les nouvelles séries T, X et L sont conçues en tirant parti des principes fondamentaux de conception, d'innovation et de qualité. Axé sur l'offre d'un large choix de clients et d'une expérience de travail plus intelligente, le portefeuille ThinkPad mis à jour propose des solutions informatiques modernes avec des fonctionnalités technologiques émergentes pour répondre aux besoins et aux désirs des utilisateurs finaux.



Les innovations de toute la gamme incluent la mise en veille moderne, le réveil par la voix, le WiFi 6, le système de haut-parleurs Dolby Audio et le Dolby Vision, et les clients peuvent optimiser certains modèles avec des processeurs Intel Core vPro de 10e génération ou des processeurs mobiles AMD Ryzen 4000 PRO de nouvelle génération. Lenovo sera le premier fournisseur de PC à proposer les processeurs AMD Ryzen PRO 4000 Mobile.







Ces derniers modèles renforcent la stratégie de Lenovo pour offrir une technologie plus intelligente pour tous en faisant évoluer la technologie PC qui offre une valeur réelle.



Une expérience utilisateur améliorée est fournie par des fonctionnalités innovantes :



- Modern Standby offre une expérience de type smartphone toujours connecté et toujours connecté où le système reste connecté à faible puissance et continue de se synchroniser. Les temps de reprise rapides permettent aux utilisateurs d'être pleinement productifs rapidement et Wake on Voice peut simplifier davantage ce processus,

- Le WiFi 65 et jusqu'à CAT 16 WWAN6 offrent des options de connectivité ultra-rapides pour réduire les temps de téléchargement et assurer une collaboration cloud efficace, pratiquement partout. Le WiFi 6 est conçu pour maintenir des vitesses de connexion optimales sur les réseaux sans fil saturés et le nouveau protocole de sécurité WPA3 rend encore plus difficile pour les cybercriminels de casser les mots de passe,

- Les nouvelles touches de fonction de communications unifiées permettent de répondre et de raccrocher rapidement les appels,

- Les options d'affichage UHD, OLED et Dolby Vision premium offrent des visuels brillants, et le système de haut-parleur, Dolby Audio sur les séries ThinkPad T et X ou Dolby Audio sur la série L offre des expériences audio améliorées,

- Les solutions de sécurité ThinkShield continuent de faire partie intégrante des ordinateurs portables ThinkPad avec écran PrivacyGuard ePrivacy en option et PrivacyAlert sur les modèles équipés d'une caméra infrarouge. La protection de la webcam ThinkShutter et les lecteurs d'empreintes digitales sont également disponibles sur tous les modèles.



Les ordinateurs portables ThinkPad sont conçus pour durer



Un ThinkPad ne serait pas un ThinkPad sans les tests rigoureux Mil-Spec et les critères critiques de contrôle qualité. Au cours des quinze dernières années, ThinkPad a amélioré la qualité de 73% malgré l'expédition de 4,5 fois plus de systèmes par an. Lenovo continue d'exceller dans ce domaine en prenant en charge 22 procédures Mil-Spec9 et reste concentré sur les innovations de qualité et de fiabilité, telles que le procédé de soudure à basse température, qui entame maintenant sa troisième année de mise en œuvre.



Workhorse Premium Business - ThinkPad T14, T14s et T15







ThinkPad T14S



La série ThinkPad la plus réussie de tous les temps, la série T est le pilier du portefeuille ThinkPad. Les modèles 14 et 15 pouces sont disponibles avec Windows 10 Pro et alimentés par des processeurs Intel Core vPro de 10e génération, ou des processeurs AMD Ryzen PRO 4000 Mobile peuvent être configurés sur ThinkPad T14 et T14.



Les derniers modèles incluent toutes les innovations que les utilisateurs peuvent attendre d'un ordinateur portable haut de gamme. La veille moderne, le réveil vocal, le système de haut-parleurs Dolby Audio et des écrans plus lumineux avec prise en charge Dolby Vision en option contribuent tous à une expérience utilisateur unique. Ajoutez une connectivité de pointe avec WiFi 6 et CAT 16 WWAN6 en option, cette expérience unique s'étend bien au-delà du bureau.



Cheval de bataille mobile haut de gamme - ThinkPad X13 et X13 Yoga







ThinkPad X13 Yoga Multimode



Conçue pour faire écho aux fonctionnalités de la série T dans un boîtier plus petit et plus portable, la dernière série X comprend de nombreuses innovations pour PC intelligents. Les X13 et X13 Yoga peuvent être configurés avec un écran FHD 500 nit PrivacyGuard ePrivacy avec PrivacyAlert qui aide à protéger les utilisateurs des regards indiscrets et le X13 Yoga comprend un système de haut-parleurs Dolby Audio et une option pour un écran OLED UHD éclatant avec Dolby Vision. ThinkPad X13 Yoga et X13 sont livrés avec des processeurs Intel Core vPro de 10e génération. Le ThinkPad X13 est également disponible avec les processeurs AMD Ryzen PRO 4000 Mobile.



Productivité efficace pour toute entreprise - ThinkPad L14, L15, L13 et L13 Yoga







Les utilisateurs professionnels qui recherchent les attributs du ThinkPad et qui ont besoin d'une productivité axée sur la valeur devraient envisager la série ThinkPad L. Repensée pour être plus mince et plus légère dans tous les domaines, la nouvelle série L offre les fonctionnalités dont les utilisateurs ont besoin pour être efficaces.



Le WiFi 65 et le CAT 9 WWAN6 en option fournissent les vitesses de connexion pour une collaboration transparente dans le cloud. Les nouvelles touches de fonctions de communications unifiées à accès rapide sur ThinkPad L14 et L15 facilitent la participation ou la sortie de réunions.



Dolby Audio et les écrans tactiles tactiles plus lumineux en option offrent une expérience interactive améliorée tandis que les utilisateurs peuvent profiter de la familiarité de Windows 10 Pro avec la commodité d'un lecteur d'empreintes digitales pris en charge par Windows Hello. Les ThinkPad L14 et L15 sont disponibles avec des processeurs Intel Core vPro de 10e génération ou des processeurs AMD Ryzen PRO 4000 Mobile.



TECHPOWERUP