ZALMAN nous propose deux nouveaux produits : Le CNPS16X tower-type CPU cooler et de la STC-7, STC-8, STC-9.



ZALMAN a annoncé aujourd'hui la disponibilité sur le marché de son nouveau refroidisseur de CPU de type tour CNPS16X et de trois nouveaux composés thermiques de la série STC. Le CNPS16X est doté d'un dissipateur thermique en aluminium de type tour à ailettes ventilé par une paire de ventilateurs de 120 mm en configuration push-pull, maintenus ensemble par un carénage en ABS. La plaque supérieure de ce carénage présente une décoration RVB adressable avec le logo ZALMAN au centre.



En plus de cela, les deux ventilateurs disposent de diffuseurs ARGB le long de l'alésage de leurs cadres. ZALMAN propose deux variantes de couleur du CNPS16X en fonction de la couleur du carénage - noir et blanc. Les câbles séparateurs sont inclus afin que les connexions ARGB des ventilateurs et du carénage soient combinées en une seule connexion à 3 broches.











La conception du CNPS16X implique une base de caloduc à contact direct, à partir de laquelle quatre caloducs en cuivre nickelé de 6 mm d'épaisseur tirent la chaleur, la répartissant à travers l'aileron en aluminium. Cette pile comporte des ailettes en forme de vagues qui forment des motifs hexagonaux lorsqu'elles sont vues de côté. Cette conception permet d'augmenter la turbulence et la dissipation de la chaleur dans le flux d'air.



Chacun des deux ventilateurs de 120 mm inclus prend en PWM 4 broches, tourne jusqu'à 1500 tr/min, poussant ensemble environ 75 à 90 m³h d'air, avec 25 à 29 dBA de bruit. ZALMAN évalue la capacité thermique de ce refroidisseur à 150 W. Parmi les types de socket CPU pris en charge, on trouve AM4, LGA115x et LGA2066. Le CNPS16X est au prix de 59.90 € (TTC).



De plus, ZALMAN a présenté trois nouveaux TIM de la série STC (super thermal compount), les STC-7, STC-8 et STC-9. Les trois sont des pâtes à base de particules d'aluminium, composées d'une base d'huile de silicone, de particules d'aluminium, d'oxyde d'aluminium et d'oxyde de zinc. Le STC-7 offre une conductivité thermique de 7,2 W/mK et coûte 6.90 € pour une seringue de 4 g.







Le STC-8 n'est disponible qu'en seringues de 1,5 g au prix de 4.90 € et offre une conductivité de 8,3 W/mK. Le STC-9 est en tête avec une conductivité de 9,1 W/mK et est livré en seringues de 4 g, au prix de 9.90 € la pop.



TECHPOWERUP