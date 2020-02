VS





Aujourd'hui, nous comparons les GeForce RTX 2060 de Nvidia et les Radeon RX 5600 XT d'AMD dans plus de 30 jeux avec deux résolutions: 1080p et 1440p. Mais avant de passer à la phase de référence, mettons les choses en perspective pour la Radeon de milieu de gamme nouvellement lancée et la RTX 2060 qui a reçu un prix réduit à 300 $ pour certains modèles.



Cela fait un mois depuis notre examen initial du 5600 XT et il est juste de dire que nous n'avons pas été époustouflés par la nouvelle Radeon à moins de 300 $. Pour conclure cet examen, nous avons déclaré: «La Radeon RX 5600 XT est un produit respectable qui a poussé à des prix plus bas et à de meilleures performances à 300 $. Rien que pour cela, nous le félicitons. Le GPU ne fera pas exploser vos chaussettes et pourtant il est meilleur rapport qualité-prix que le Radeon RX 5700 et fait du RTX 2060 Super un achat vraiment difficile. Compte tenu de la concurrence dans cette gamme de prix, nous pensons qu'AMD a bien fait. »







Nous nous sommes également demandé si de nombreux modèles RTX 2060 atteindraient réellement 300 $ et quel type de stock vous pourriez vous attendre pour les soi-disant modèles KO et FE à ce prix plus agressif.



Environ un mois plus tard, où en sommes-nous maintenant? Eh bien, le RTX 2060 est toujours une sorte de GPU à 300 $, car vous pouvez acheter le modèle FE pour 300 $ directement auprès de Nvidia et la version EVGA KO est également disponible pour 300 $. Pendant ce temps, 14 Gbps 5600 XT peuvent être achetés pour 290 $.



Cela rend le RTX 2060 juste 4% plus cher pour la version FE, soit environ 10% de plus en comparant la plupart des modèles AIB. Dans certaines régions, les modèles 2060 FE/KO ne sont pas disponibles, ce qui rend l'option GeForce un peu plus coûteuse.







Mais le prix n'est qu'une partie de l'équation, il y a évidemment l'aspect performance que nous verrons dans un instant, et puis il y a les moteurs. Après avoir vu de nombreux rapports d'utilisateurs de problèmes de pilotes AMD, nous en avons récemment parlé et les rapports ont continué à arriver. Les pilotes avec ces GPU Navi sont malheureusement un autre facteur à prendre en compte.







Pour les tests d'aujourd'hui, nous utilisons le MSI RTX 2060 Gaming Z et le Sapphire Pulse 5600 XT, équipés du dernier VBIOS prenant en charge des vitesses de transfert de mémoire de 14 Gbps. Le Core i9-9900K overclocké à 5 GHz alimente notre banc d'essai GPU avec 16 Go de mémoire DDR4-3400. Comme d'habitude, plutôt que de couvrir chacun des 32 repères de jeu, nous en examinerons de près une douzaine et passerons ensuite aux graphiques de répartition des performances.



Pour lire la suite, Cliquez ICI.



