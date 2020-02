RAYTRACING : Doom 2016, DiRT Rally 2, Need for Speed Underground et Vampyr plus beaux que jamais avec le Reshade.



4 jeux revus et corrigés avec le Reshade et les résultats sont plutôt bluffants !



Jugez par vous même avec les vidéos de ces derniers.



- Need for Speed Underground : Cliquez ICI.



- DOOM 2016 4K : Cliquez ICI.



- DIRT RALLY 2 : Cliquez ICI.



- VAMPYR 4K : Cliquez ICI.



DSOGAMING