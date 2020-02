SILVERSTONE nous propose une nouvelle alimentation : La ET500-B.



















80 PLUS BRONZE







Conçu pour le niveau de rendement 80 PLUS Bronze afin de réduire le gaspillage d'énergie calorique et pour économiser de l'électricité.



RAIL UNIQUE DE 12V







Puissant rail unique +12V, parfait pour l'ajout ultérieur de composants haut de gamme ou pour l'overclocking.



VENTILATEUR 120MM







Ventilateur intégré de 120mm possédant un excellent flux d'air sans bruit, parfait pour une utilisation au bureau ou à la maison.



DES CABLES PLATS POUR UNE MEILLEURE GESTION







Les câbles plats ont une flexibilité beaucoup plus grande permettant un pliage plus serré et une gestion des câbles.



DES PROTECTIONS AVANCES POUR LA SURETE ET LA SECURITE







Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



SILVERSTONE