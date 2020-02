Sony annonce le nouveau produit phare du Xperia 1 II et taquine le Xperia PRO.







Sony annonce aujourd'hui le successeur du téléphone phare Xperia 1 de l'année dernière, le nouveau Xperia 1 II, ainsi que le lancement d'un nouvel appareil intéressant sous la forme du Xperia PRO, destiné aux photographes professionnels.



Le Xperia 1 a été le premier appareil phare de Sony à suivre le remaniement de la division mobile de la société sous la direction de Kimio Maki, ancien responsable du succès de la caméra sans miroir Alpha de Sony. Le nouveau Xperia 1 II intègre davantage cette nouvelle fusion de gammes de produits au sein de Sony, car nous constatons de nouvelles synergies entre les fonctionnalités qui ont rendu la gamme d'appareils Alpha populaire.



Le Xperia 1 II améliore également son matériel pour être à la hauteur de ce que vous attendez en 2020: Propulsé par un nouveau SoC Snapdragon 865, de tout nouveaux capteurs de caméra, ainsi qu'un écran apparemment à 90 Hz, tout en emballant une batterie plus grande, le nouvel appareil sur papier semble être une mise à niveau aux bons endroits, tout en conservant les caractéristiques de signature qui ont fait du Xperia 1 un appareil de différenciation en 2019.



Il y a aussi des surprises dans le mélange, certaines bonnes et d'autres éventuellement mauvaises. Nous voyons le retour de la prise casque 3,5 mm, mais un étrange manque de 5G dans les variantes américaines du téléphone.



Nous allons revoir les spécifications plus en détail :







En commençant par le matériel, comme prévu, nous voyons l'utilisation d'un nouveau SoC Qualcomm Snapdragon 865 qui place le Xperia 1 II au même niveau que les autres appareils phares de 2020. Sony a augmenté la RAM et la configuration de stockage du X1II, le faisant passer à 8 Go et 256 Go par défaut (sans autres options); l'augmentation du stockage est particulièrement bienvenue.



Parmi les améliorations matérielles internes, il y a une capacité de batterie beaucoup plus grande, atténuant l'une des plus grandes faiblesses du Xperia 1, passant d'une unité 3330mAh à une nouvelle conception 4000mAh, une augmentation générationnelle de 20%.



L'augmentation de la capacité de la batterie n'a eu aucun impact important sur le facteur de forme du téléphone, car la nouvelle unité n'est que 3 g plus lourde à 181 g, et Sony a même réussi à réduire l'épaisseur de 0,3 mm à 7,9 mm. La largeur du téléphone reste la même à 72 mm, ce qui est un point idéal en termes d'ergonomie et de convivialité, et Sony a même réduit de 1 mm jusqu'à 166 mm. Sony a même réussi à ajouter une charge sans fil sans aucun impact sur les dimensions du téléphone, répondant également à l'absence de génération précédente.



Conception caractéristique, écran 90 Hz, mais toujours résolution 4K



En termes de design, le téléphone suit incontestablement son prédécesseur, caractérisé par les coins carrés de l'écran au format 21: 9. Le panneau d'affichage reste malheureusement un panneau de résolution 4K - nous avons considéré cette fonctionnalité comme un énorme gaspillage de vie de la batterie avec peu ou pas d'avantages réels en termes d'expérience de visionnement. J'espère que Sony ici au moins utilise un panneau de nouvelle génération capable d'augmenter l'efficacité énergétique de l'écran.







Cependant, une nouvelle fonctionnalité du nouvel écran est ce que Sony appelle la fonction de «réduction du flou de mouvement», qu'elle annonce comme équivalente à des écrans à 90 Hz. Je pense que c'est un panneau à 90 Hz qui interpole le rendu à 60 Hz pour créer un contenu plus fluide, ce qui serait une interprétation intéressante de la fonctionnalité de taux de rafraîchissement élevé que nous avons vu populariser au cours de l'année dernière par divers fournisseurs.







Sony a légèrement modifié la conception de la lunette / du cadre du nouveau Xperia 1 II, qui présente désormais un design chanfreiné et un cadre latéral plat par rapport au cadre rond du Xperia 1 - nous devrons voir comment ce changement affecte l'ergonomie du téléphone.



Le téléphone a toujours une configuration à deux haut-parleurs, deux haut-parleurs frontaux avec une meilleure qualité audio immersive.



Prise casque 3,5 mm Résurrection



Le changement de fonctionnalité le plus surprenant du Xperia 1 II est la réintroduction de la prise casque 3,5 mm. Sony a dit qu'il avait vu de mauvais commentaires et un retour de bâton de la part des utilisateurs du Xperia 1 en raison de la suppression de la prise de son casque, et franchement, c'était très mérité.



Sony ne fait pas que revenir en arrière sur la suppression de la prise casque, mais il prétend avoir amélioré la qualité de la nouvelle sortie 3,5 mm. Sony annonce que son moteur de traitement 360 Reality Audio est implémenté dans le matériel, et je dois me demander si cela signifie que le DAC du téléphone est le propre chipset QN1 de Sony (ou similaire), le même matériel qui a alimenté les écouteurs populaires WH-1000XM3 de Sony.







Quel que soit le matériel, le fait que Sony ramène la prise casque est une énorme histoire en soi car cela prouve à quel point la tendance de l'industrie à retirer le connecteur 3,5 mm a été stupide. Accessoires à Sony pour l'avoir ramené - j'espère que d'autres fournisseurs emboîteront le pas.

Nouveau matériel photo - mais toujours confus à propos de ce qu'est un appareil photo pour smartphone?



Le Xperia 1 II améliore considérablement son matériel photo. À partir de l'unité principale, Sony a mis à niveau son capteur d'une unité de 1/2,6 "à un capteur beaucoup plus grand de 1/1,7", ce qui entraîne une mise à niveau du pas de pixel de 1,4 µm à 1,8 µm, ce qui entraîne une augmentation de 65% capacité de capture de la lumière.



La résolution est restée statique à 12 MP, mais je ne suis pas trop inquiet à ce sujet car ce qui importe est la résolution spatiale efficace que le capteur et l'optique peuvent capturer. L'optique est maintenant légèrement plus large à 24 mm équivalent au lieu de 26 mm équivalent sur le Xperia 1, et l'ouverture est maintenant à f/1,7 et OIS est maintenu sur le capteur.







Le module téléobjectif n'a apparemment pas changé le capteur, qui reste à 12MP avec des pixels de 1,0 µm, mais voit un changement dans l'optique qui est maintenant à 70 mm équivalent, ou un zoom optique 3x par rapport à l'appareil photo principal, une distance focale plus longue que le Zoom 52/2x équivalent sur le Xperia 1. Je pense que c'est un bon changement car je trouve une telle focale plus utile. OIS est bien sûr également intégré dans l'optique f/2.2.



Enfin, le module ultra grand-angle reste le même dans son champ de vision, mais voit une énorme mise à niveau dans le capteur car il est mis à niveau d'un capteur 1/3,4 "à une unité 1/2,6", ce qui signifie que les pas de pixels ont augmenté de 1 µm à 1,4 µm, tout en conservant la résolution de 12 MP. Le capteur est également PD-PDAF, ce qui est intéressant, nous n'avons pas encore eu de confirmation si cela signifie que le module a maintenant une mise au point variable - une fonctionnalité qui manquait dans l'optique de mise au point fixe du module Xperia 1 UWA.



Sony révèle avoir conclu un partenariat avec Zeiss pour pouvoir commercialiser l'optique du nouveau Xperia 1 II. Si c'est une amélioration reste à voir ; la netteté optique du Xperia 1 était parmi les meilleures sur le marché, et en fait ses principaux atouts, avec seulement la distorsion en barillet de l'UWA étant quelque chose à redire, peut-être que Sony a choisi d'aller plus rectiligne cette génération ?



Sony a beaucoup insisté sur les capacités d'autofocus du nouvel appareil photo. Le capteur est une unité PDAF à deux pixels et prétend qu'il couvre 70% du capteur, ce qui est un peu étrange car je pensais que les unités PD-PDAF avaient une couverture de capteur à 100%.



Sony utilise également une partie de sa connaissance de la mise au point automatique de la gamme Alpha 9 pour réaliser des calculs d'autofocus et d'exposition automatique à 60 ips, et le téléphone est capable de capturer des photos en rafale à 20 images/seconde. Il comprend également les algorithmes de détection oculaire AF connus d'Alpha pour les humains et les animaux.







Sony intègre une nouvelle interface "Photo Pro" qui s'aligne avec ce que nous avons vu depuis les interfaces utilisateur des caméras Alpha.



Honnêtement, je pense que bien que tous ces ajouts de fonctionnalités soient excellents, le plus gros problème de Sony est historiquement qu'ils ont été très mauvais en photographie sur smartphone. La précision et la vitesse de la mise au point automatique importent très peu dans un smartphone si le traitement d'image n'est tout simplement pas aux normes, et le Xperia 1 a présenté l'année dernière parmi les pires résultats de tous les téléphones que nous avons testés en 2019.



Ainsi, alors que le nouveau Xperia 1 II a l'air bien sur le papier, nous devrons attendre et voir comment les caméras fonctionnent dans le monde réel.



Lancement au printemps - Sans 5G aux États-Unis ?



Il n'y a sans doute pas de mauvais produits, seulement de mauvais prix, et le fait que le Xperia 1 II soit lancé aux États-Unis à 1099 $ sans aucune connectivité 5G est assez décevant, et la société est mal partie par rapport à la concurrence.



Mise à jour : Nous avons initialement été informés des prix ci-dessus, mais Sony a indiqué que la disponibilité et les prix aux États-Unis sont susceptibles de changer, de sorte que les prix peuvent ne pas être représentatifs du prix de lancement commercial réel.



En Europe, le Xperia 1 II lance avec 5G sous-6GHz à un stupéfiant 1199 €.



Je ne sais pas exactement ce que Sony a fait ici en termes de conception matérielle, Qualcomm a confirmé que le Snapdragon 865 est couplé avec le modem X55 capable de 5G, donc pour qu'un appareil manque de 5G, Sony doit avoir omis le RF 5G dans la conception . Je comprends que s'il manque peut-être mmWave, mais qu'il manque également sous-6 GHz, cela ne sera pas un appareil à l'épreuve du temps. Sony a déclaré qu'il disposerait de variantes 5G pour d'autres marchés, mais nous ne disposons pas d'informations supplémentaires à ce sujet au moment de la rédaction de ce document.



Xperia PRO - un téléphone orienté photographe professionnel mmWave 5G qui a du sens ?







Parallèlement au Xperia 1 II, Sony a également annoncé, ou mieux, annoncé à l'avance un autre nouveau smartphone. Le nouveau Xperia Pro représente un nouveau type d'appareil destiné aux photographes professionnels.



Côté matériel, le Xperia Pro partage presque toutes les spécifications du Xperia 1 II, avec la différence de 512 Go de stockage par défaut ainsi que l'inclusion de la connectivité 5G sub-6Ghz et mmWave.







Côté design, c'est un peu un départ car au lieu du dos en verre et du cadre en métal élégant, il est livré dans un boîtier beaucoup plus robuste que vous attendez d'un équipement de qualité professionnelle.







J'ai dit que le Xperia Pro avait beaucoup de sens, et la seule raison à cela est que le téléphone dispose d'un port d'entrée HDMI à côté de son port USB-C. Ceci est extrêmement unique dans un smartphone et ce que cela permet, c'est que les photographes connectent leur équipement photo au téléphone et que l'écran de haute qualité du téléphone soit utilisé comme moniteur.







Sony n'a pas donné plus de détails sur les capacités exactes de l'entrée HDMI du Xperia Pro, mais l'utilisation du téléphone comme écran n'est que le point de départ de ce qu'une telle configuration peut apporter - si le téléphone est capable d'enregistrer de la vidéo sur le source de caméra, il agit alors comme un enregistreur vidéo externe, un matériel qui coûte généralement des centaines de dollars.



De plus, si l'on peut diffuser du contenu vidéo en direct sur votre grand appareil photo professionnel et utiliser le Xperia Pro comme un appareil de connexion, cela ouvre à nouveau de nombreuses possibilités, et je pense que c'est exactement l'angle de Sony ici avec la connectivité 5G du téléphone.



C'est une synergie très intéressante pour les photographes professionnels qui pourraient très bien justifier le prix fou du Xperia Pro. Pour l'instant, nous devrons attendre Sony pour divulguer de plus amples informations car l'appareil ne devrait pas être lancé plus tard dans l'année.



