Pour l'article d'aujourd'hui, nous nous dirigeons vers Fractal Design, une entreprise qui s'est bâtie une réputation avec son châssis élégant au cours des dernières années. Nous allons jeter un œil au Fractal Design Define 7 XL, un boîtier PC tout noir, tout cool et silencieux pour une grande variété de cartes mères.



Le nouveau Define 7 a un nouveau corps mis à jour de la R6 et doit être lancé avec deux références initialement avec une version compacte qui sera publiée en mars. Fondamentalement, vous apercevrez le Define 7 et le châssis phare du Define 7 XL. De l'extérieur, ces châssis pourraient avoir des toilettes quelque peu simplifiées, de l'intérieur cependant, tout a été révisé avec la personnalisation et les options modulaires à l'esprit, en plus d'offrir une pléthore de fonctionnalités bien sûr.



Il s'agit d'un produit conçu avec le flux d'air et le refroidissement liquide à l'esprit pour servir les constructeurs de PC plus axés sur les performances. Vous serez enthousiasmé par le stockage, le style, les options USB 3.1 et les nouveaux panneaux latéraux à verrouillage très pratiques. Le nouveau Define 7 XL est le modèle le plus grand et le plus évolutif à ce jour.



Le Define 7 XL peut contenir plusieurs configurations de refroidissement par eau assez facilement, tout comme le Define 7 XL peut contenir des radiateurs épais et très gros. Si vous souhaitez vous en tenir au refroidissement par air, certains ventilateurs Fractal Design Dynamic X2 GP-14 sont déjà installés en usine, ce qui signifie une bonne ventilation par rapport à assez peu de bruit.



Vous pouvez lier ces ventilateurs à un concentrateur de ventilateur Nexus + 2 interne avec trois PWM et six connexions à 3 broches logiquement alignées avec les canaux de câble. Le châssis a de nombreuses autres fonctionnalités que nous allons vous montrer dans cette revue, comme l'espace de routage des câbles, les filtres de ventilateur amovibles, les limites de tailles de refroidisseur de processeur jusqu'à 185 mm, une peinture noire et un panneau d'E/S supérieur avec deux USB 2.0 et 3.0 ports, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, entrée/sortie audio, bouton d'alimentation, voyant d'activité du disque dur, bouton de réinitialisation et contrôleur de ventilateur. Espace de rangement ? Eh bien, ce n'est pas un problème non plus, le châssis a beaucoup d'emplacements de disque dur/SSD et peut même contenir deux appareils de 5,25 pouces.







Le Define 7 XL est la nouvelle norme phare de Fractal pour le boîtier tour complet, prenant en charge les cartes mères E-ATX, les configurations multi-GPU et près de deux douzaines (!) De périphériques de stockage dans une configuration de stockage modifiée. Le panneau supérieur peut être entièrement retiré pour un accès intérieur facile, et les couvercles interchangeables vous permettent d'échanger rapidement de l'acier solide insonorisé pour une ventilation filtrée à l'aide du panneau d'accessoires inclus. Le Define 7 XL est également livré avec deux supports universels, une pièce nouvellement conçue qui convertit toute position de ventilateur inutilisée (des onze disponibles au total) en un disque dur, un SSD, une pompe ou un support de réservoir.



Nous testons le Define 7 Xl, et c'est beaucoup !



Voici un aperçu des fonctionnalités de l'entreprise elle-même :



- L'intérieur à double disposition spacieux et largement adaptable peut facilement accueillir de grandes cartes mères jusqu'à E-ATX et SSI-EEB,

- Montez jusqu'à 18 HDD/SSD plus cinq SSD dans la disposition de stockage (6 plateaux HDD/SSD + 2 supports SSD + 2 multi-supports inclus),

- Configurez pour ouvrir la disposition pour plus d'espace libre et encore plus de soutien pour le refroidissement par eau, y compris des radiateurs jusqu'à 480 mm à l'avant ou en haut et 280 mm à la base,

- Deux baies ODD de 5,25 pouces converties en un support de ventilateur avant supplémentaire avec une couverture filtrante,

- Construction optimisée pour le silence avec du bitume insonorisant industriel sur les panneaux avant, supérieur et latéraux

- Le couvercle supérieur peut être retiré pour remplacer le panneau supérieur ventilé inclus pour des options de refroidissement supplémentaires • La nouvelle conception du châssis s'ouvre pour exposer entièrement l'intérieur du boîtier sur trois côtés pour une installation et un acheminement des câbles sans entrave,

- Panneau avant en aluminium anodisé avec charnières réversibles à deux mains et verrouillage magnétique • Capacité de refroidissement exceptionnelle avec un total de supports de ventilateur de 9 x 140 mm ou 11 x 120 mm et trois ventilateurs Dynamic X2 GP-14 préinstallés,

- De nouveaux supports multi-supports polyvalents convertissent toute position de ventilateur inutilisée en un disque dur, un SSD, une pompe ou un support de réservoir,

- Trois emplacements GPU verticaux à utiliser avec la carte de montage PCIe Flex VRC-25, disponibles séparément,

- Cinq ports USB avant dont un USB 3.1 Gen 2 Type-C,

- Hub de ventilateur Nexus + 2 ultra-mince avec trois PWM et six connexions à 3 broches logiquement alignées avec les canaux de câble,

- Cages HDD redessinées avec des supports robustes à quatre points,

- Les panneaux sans outil et à verrouillage supérieur offrent un accès rapide et empêchent les chutes accidentelles,

- Les connecteurs d'extension sans pont assurent des connexions sans obstacle,

- Enveloppe PSU ventilée avec couvercle amovible en deux parties et supports SSD/multi-supports supplémentaires,

- Filtres en nylon à haut débit d'air faciles à nettoyer sur le devant, le dessus et la base avec une couverture complète du bloc d'alimentation et un accès pratique à l'avant,

- 13 trous pass-through avec dix œillets en caoutchouc et deux couvercles amovibles pour un acheminement idéal des câbles sur n'importe quelle taille de carte mère,

- Le blindage du câble PSU détachable et les guides de câble intégrés avec des bandes Velcro simplifient la gestion des câbles derrière la carte.







