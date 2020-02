BenQ (re) lance le projecteur TH585 comme adapté pour regarder des jeux et des vidéos.



BenQ a annoncé le projecteur à usage domestique "TH585", adapté aux jeux et à la vidéo avec un faible retard d'entrée, il sera bientôt disponible sur le marché intérieur.



Le produit existe depuis un certain temps maintenant, nous ne savons donc pas si quelque chose a changé, mis à jour ou mis à niveau. Mais il fait maintenant une entrée dans plusieurs parties du monde, y compris au Japon. Ce projecteur a un temps de réponse de 16 ms. En tant que projecteur, il y a peu de retard d'entrée, il peut donc afficher des images animées telles que des consoles de jeu, des films et des sports sans flou. Il comprend également le "mode de jeu amélioré" exclusif à BenQ qui vous permet d'affiner l'image et d'afficher clairement les scènes sombres et sombres.











La résolution est Full HD, la luminosité est de 3 500 lumens et la gamme de couleurs couvre Rec. 709 95%. La taille de l'écran est de 60 vers un énorme 200 pouces, la distance de projection est d'environ 3,32 m (type 100), le «décalage d'objectif numérique» pour régler la hauteur de l'écran de projection et la «correction trapézoïdale verticale automatique» pour régler l'image sur un carré précis Et d'autres caractéristiques.



La méthode de projection est DLP, le zoom est 1,1 fois, le rapport de contraste est 10000: 1, la reproductibilité des couleurs est d'environ 1,07 milliard de couleurs, l'interface est D-Sub x 1, HDMI x 2, la prise audio x 1, la sortie D-Sub x 1, l'audio sortie jack x1, RS232Cx1, USB Type-Ax1, etc. Il dispose également d'un haut-parleur 10W intégré. La taille du corps est de 312 mm de large, 225 mm de profondeur, 110 mm de haut et pèse environ 2,8 kg. Le niveau de bruit est de 35 dB en temps standard et de 29 dB en économie.



Pas de date pour le moment.



Le prix se situe à 599 euros.



THE GURU3D