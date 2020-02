Microsoft confirme les spécifications de la Xbox Series X.



Microsoft a confirmé les spécifications officielles de la console de jeux Xbox Series X, prévue pour les vacances 2020 (pensez novembre). La nouvelle annonce des spécifications confirme la puissance d'une console, ce sera le cas, avec ses 12 TFLOP de pointe, 8 fois supérieurs à ceux de la Xbox One d'origine et deux fois supérieurs à ceux de la Xbox One X, qui est déjà tout à fait capable d'alimenter de véritables expériences 4K.



Ce chiffre de 12 TFLOP est très impressionnant - il suffit de considérer que la carte graphique actuelle la plus performante d'AMD, Radeon VII, dispose d'un pic de 13,4 TFLOP de puissance de calcul - et c'est une carte graphique qui a été lancée il y a tout juste un an.



La confirmation mentionne également la prise en charge du lancer de rayons accéléré par le matériel, ce qui confirme la fonctionnalité en cours de construction dans la microarchitecture RDNA 2 d'AMD (dont nous attendons des nouvelles à tout moment). cela, parallèlement à la prise en charge du Variable Rate Shading (VRS), apporte AMD à la parité avec Turing de NVIDIA, et devrait permettre aux développeurs d'optimiser leurs performances et leurs cibles graphiques sans aucune perte de qualité perceptible.







Cependant, une autre mesure très importante est encore inconnue: la tarification. Mais avec le nouveau système comprenant autant de technologies haut de gamme, y compris le stockage SSD, ce ne sera pas une entreprise bon marché. Avec Sony gardant également ses cartes près de sa poitrine en ce qui concerne le prix de la PS5 (et la société annulant même leurs apparitions à PAX East et GDC), nous devrons attendre et voir à quel point ces systèmes sont vraiment intéressants du point de vue de la valeur.



Cependant, je dois jeter mes deux cents ici : L'approche présumée de Microsoft pour libérer une console de haut niveau (et des prix les plus élevés) dans la Xbox Series X aux côtés d'un système moins cher et plus agile dépeint le scénario de nouvelle génération comme plus positif pour Microsoft que Sony, si la société japonaise choisit de sortir un seul système premium (dont certains disent que les coûts des pièces de matériel sont fixés à 450 $).



Caractéristiques de la XBOX Series X :



Processeur personnalisé de nouvelle génération : la Xbox Series X est notre console la plus puissante jamais alimentée par notre processeur conçu sur mesure exploitant les dernières architectures Zen 2 et RDNA 2 d'AMD. Offrant quatre fois la puissance de traitement d'une Xbox One et permettant aux développeurs de tirer parti de 12 TFLOPS de performances GPU (Graphics Processing Unit) - deux fois celle d'une Xbox One X et plus de huit fois la Xbox One d'origine. La Xbox Series X offre un véritable saut générationnel en matière de puissance de traitement et de graphisme avec des techniques de pointe résultant en des cadences plus élevées, des mondes de jeu plus grands et plus sophistiqués et une expérience immersive qui ne ressemble à rien de ce que l'on voit dans les jeux sur console.



Variable Rate Shading (VRS) : Notre forme brevetée de VRS permet aux développeurs d'utiliser plus efficacement la pleine puissance de la Xbox Series X. Plutôt que de passer des cycles de GPU uniformément à chaque pixel de l'écran, ils peuvent hiérarchiser les effets individuels sur des personnages de jeu spécifiques ou des objets environnementaux importants. Cette technique se traduit par des fréquences d'images plus stables et une résolution plus élevée, sans impact sur la qualité d'image finale.



DirectX Raytracing accéléré par matériel : vous pouvez vous attendre à des environnements plus dynamiques et réalistes propulsés par DirectX Raytracing accéléré par matériel - une première pour les jeux sur console. Cela signifie un éclairage réaliste, des réflexions précises et une acoustique réaliste en temps réel pendant que vous explorez le monde du jeu.



Stockage SSD : Avec notre SSD nouvelle génération, presque tous les aspects des jeux sont améliorés. Les mondes de jeu sont plus grands, plus dynamiques et se chargent en un éclair et un voyage rapide est juste - rapide.



Reprise rapide : La nouvelle fonctionnalité de reprise rapide vous permet de continuer plusieurs jeux à partir d'un état suspendu presque instantanément, vous ramenant là où vous étiez et ce que vous faisiez, sans attendre à travers de longs écrans de chargement.



Entrée de latence dynamique (DLI) : nous optimisons la latence dans le pipeline joueur-console en commençant par notre manette sans fil Xbox, qui exploite notre protocole de communication sans fil propriétaire à large bande passante lorsqu'il est connecté à la console. Avec Dynamic Latency Input (DLI), une nouvelle fonctionnalité qui synchronise immédiatement l'entrée avec ce qui est affiché, les commandes sont encore plus précises et réactives.



Innovation HDMI 2.1 : Nous nous sommes associés au forum HDMI et aux fabricants de téléviseurs pour offrir la meilleure expérience de jeu grâce à des fonctionnalités telles que le mode de faible latence automatique (ALLM) et le taux de rafraîchissement variable (VRR). ALLM permet à Xbox One et Xbox Series X de régler automatiquement l'écran connecté sur son mode de latence le plus bas. VRR synchronise la fréquence de rafraîchissement de l'affichage à la fréquence d'images du jeu, en conservant des visuels fluides sans se déchirer. Assurer un décalage minimal et l'expérience de jeu la plus réactive.



Prise en charge de 120 FPS : avec une prise en charge jusqu'à 120 ips, la Xbox Series X permet aux développeurs de dépasser la sortie standard de 60 FPS en faveur d'un réalisme accru ou d'une action rapide.



