Intel annonce un portefeuille inégalé pour l'infrastructure réseau 5G.



Pour libérer le plein potentiel de la 5G, il faut transformer l'infrastructure réseau du cœur à la périphérie. En tant que premier fournisseur mondial de silicium de réseau, Intel est à la pointe de la conduite de cette transformation. Aujourd'hui, la société a fait un ensemble complet d'annonces matérielles et logicielles, notamment le lancement du nouvel Intel Atom P5900, un système sur puce (SoC) de 10 nm pour les stations de base sans fil, qui est une cible de déploiement précoce critique pour les réseaux 5G. .



"Alors que l'industrie fait la transition vers la 5G, nous continuons à considérer l'infrastructure de réseau comme l'opportunité la plus importante, représentant une opportunité de 25 milliards de dollars en silicium d'ici 2023", a déclaré Navin Shenoy, vice-président exécutif et directeur général du Data Platforms Group chez Intel. "En offrant aux clients le chemin le plus rapide et le plus efficace pour concevoir, livrer et déployer des solutions 5G sur le cœur, les périphéries et l'accès, nous sommes prêts à étendre notre position de leader du silicium sur ce marché en croissance."















Portefeuille inégalé pour l'infrastructure 5G



Alors que la promesse de la 5G se concrétise, les clients exigent les performances et la flexibilité accrues dont ils ont besoin pour fournir rapidement des services avec une latence moindre là où ils sont le plus nécessaires.



Dans cette optique, Intel a annoncé aujourd'hui un certain nombre de premières, notamment :



Lancement de la plate-forme Intel Atom P5900, le premier SoC 10 nm basé sur l'architecture Intel pour les stations de base sans fil : Avec le lancement de l'Intel Atom P5900, la société étend l'architecture Intel du cœur à l'accès et jusqu'au bord le plus éloigné de le réseau. Intel prévoit désormais d'être le principal fournisseur de silicium dans les stations de base d'ici 2021, un an plus tôt que prévu.



En tant que SoC 10 nm hautement intégré, l'Intel Atom P5900 est conçu pour répondre aux besoins critiques du réseau 5G, notamment une bande passante élevée et une faible latence pour fournir ce qui est requis pour les stations de base 5G aujourd'hui et à l'avenir.



Le produit élargit le riche portefeuille de silicium d'Intel pour les environnements de réseau et présente le silicium Intel comme base du marché des stations de base sans fil, avec 6 millions de stations de base 5G prévues jusqu'en 2024. Intel travaille avec des fournisseurs de premier plan pour livrer ce produit dans le cadre de leur avenir. solutions différenciées sur le marché.



Nouveaux processeurs évolutifs Intel Xeon de 2e génération : en tant que fondement de l'infrastructure de plate-forme de données avec plus de 30 millions d'unités vendues, les processeurs évolutifs Intel Xeon ont dirigé la transformation du réseau. Cette année, 50% des déploiements de réseaux centraux se transforment en réseaux virtualisés, avec l'espoir de dépasser les 80% d'ici 2024, alimentés par la 5G.



Les nouveaux processeurs évolutifs Intel Xeon de 2e génération lancés aujourd'hui offrent en moyenne 36% de performances en plus et en moyenne 42% de performances en plus par rapport à la génération précédente d'Intel Xeon Gold et une valeur accrue pour les clients à travers leurs besoins en cloud, réseau et périphérie.



De plus, Intel Xeon Scalable contribue à protéger l'intégrité des données et de la plate-forme avec une sécurité renforcée par le matériel et des accélérateurs de chiffrement intégrés. Parallèlement, Intel a présenté 18 solutions Select mises à jour prenant en charge ces nouveaux processeurs pour les charges de travail prioritaires du client.



Présentation de "Diamond Mesa", le premier ASIC structuré de nouvelle génération d'Intel pour l'accélération du réseau 5G : "Diamond Mesa" (nom de code) est conçu pour compléter le portefeuille inégalé de processeurs et FPGA d'Intel offrant les hautes performances et la faible latence requises pour les réseaux 5G. Les ASIC structurés tels que Diamond Mesa offrent un chemin d'optimisation à risque minimum pour les charges de travail qui ne nécessitent pas la pleine programmabilité des FPGA, ciblant le double de l'efficacité des performances par rapport à la génération précédente, et positionnent Intel de manière unique comme le seul fournisseur fournissant une base de plateforme de silicium complète pour le réseau Infrastructure. Diamond Mesa est ouvert aux clients à accès anticipé.



Présentation de la carte réseau Intel Ethernet série 700 avec Precision Time Protocol amélioré par matériel, la première carte réseau Ethernet optimisée pour le réseau 5G : La série Ethernet 700 (nommée "Edgewater Channel") est la première carte réseau optimisée pour Intel 5G, offrant un GPS- synchronisation des services inter-réseaux basée sur le protocole PTP (Precision Time Protocol) amélioré par le matériel.



Les exigences de latence dans les implémentations de réseaux 5G ont mis à l'épreuve la technologie Ethernet existante, en particulier dans les serveurs périphériques. Le maintien d'une synchronisation précise de l'heure sur le réseau à un prix abordable est cependant un moyen de réduire la latence des applications.



L'adaptateur Ethernet série 700 augmente la précision de synchronisation requise pour les réseaux 5G grâce à une combinaison d'améliorations matérielles et logicielles. Edgewater Channel échantillonne maintenant et entrera en production au deuxième trimestre de 2020.



Nouveaux investissements logiciels



Intel étend ses boîtes à outils de pointe pour les logiciels informatiques de pointe afin d'accélérer l'innovation de mise sur le marché pour ses clients et partenaires grâce à de nouvelles capacités intégrées dans la boîte à outils OpenNN (Open Network Edge Services Software). OpenNESS prend désormais en charge les déploiements autonomes 5GNR et Enhanced Platform Awareness (EPA), offrant aux clients la flexibilité de déployer facilement leur choix de microservices de périphérie natifs du cloud. Intel propose des kits d'expérience OpenNESS personnalisés pour accélérer les déploiements 5G personnalisés. OpenNESS complète OpenVINO et Open Visual Cloud d'Intel pour les besoins de développement informatique de pointe.



Collaborations inégalées avec les écosystèmes



L'innovation technologique nécessite une collaboration approfondie entre les innovateurs de l'industrie qui s'appuient sur leurs contributions respectives. Compte tenu de son riche héritage dans les transitions technologiques de pointe, Intel est dans une position unique pour accélérer la collaboration entre ses clients et partenaires. Intel a annoncé des collaborations stratégiques avec des leaders de l'industrie, notamment Altiostar, Dell, Deutsche Telecom, HPE, Lenovo, QCT, Rakuten, VMware et ZTE pour faire progresser la capacité de l'infrastructure réseau et les solutions de pointe sur le marché.







Intel est à la pointe de l'innovation technologique depuis 51 ans. En proposant le portefeuille de silicium le plus large pour l'infrastructure de réseau 5G, la société continue d'ouvrir un monde d'opportunités à ses clients et partenaires.



TECHPOWERUP