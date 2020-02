Western Digital annonce un stockage iNAND EU521 Fast UFS 3.1 pour les appareils 5G.



Avec son nouveau Western Digital iNAND MC EU521, un périphérique de stockage flash universel (UFS) intégré, Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) équipe les développeurs mobiles pour améliorer l'expérience utilisateur du smartphone 5G. Fervent partisan de la mise en œuvre par JEDEC de WriteBooster dans le cadre de la norme UFS 3.1, Western Digital est parmi les premiers du secteur à proposer des solutions de stockage commerciales optimisées pour les applications et capacités UFS 3.1 5G.



Le périphérique flash intégré Western Digital iNAND MC EU521 permet aux développeurs mobiles de profiter pleinement de la bande passante haute interface UFS 3.1 (voies Gear 4/2) ainsi que de la mise en cache NAND SLC (cellule à niveau unique). Il offre également des vitesses d'écriture turbo séquentielles jusqu'à 800 Mo/s pour mieux permettre des expériences utilisateur améliorées pour des applications telles que le téléchargement de médias 4K et 8K, les transferts de fichiers volumineux à partir du cloud et les jeux. L'iNAND EU521 sera disponible en mars dans des capacités de 128 Go et 256 Go.







«Les smartphones exigent désormais plus de performances et de capacité car ils servent souvent de principal appareil informatique pour tout, de la vidéo en continu, la lecture de musique, les jeux et la photographie aux paiements et à la cartographie», a déclaré le vice-président directeur et directeur général, Huibert Verhoeven, Western Digital Automotive , Mobile et Emerging business unit.



"La mise en cache SLC dans l'iNAND EU521 avec Write Booster offre aux utilisateurs plusieurs améliorations de performances clés qui, associées à la 5G, devraient permettre des téléchargements de films plus rapides que jamais. Ceci, ainsi que d'autres capacités, font de l'EU521 une excellente option pour les fabricants d'équipements mobiles d'aujourd'hui. "



«La mise en œuvre par Western Digital de la nouvelle norme de stockage JEDEC, UFS 3.1, fournit des applications 5G avec une capacité d'écriture supplémentaire et une mise en cache améliorée aidera les smartphones à fournir des téléchargements plus rapides, à accélérer les« sauvegardes »de fichiers volumineux et à prendre en charge d'autres applications gourmandes en données», a déclaré Craig Stice, directeur principal, Mémoire et stockage chez Omdia, un leader mondial de la recherche technologique, créé à la suite de la fusion des marques de recherche d'Informa Tech (Ovum, Heavy Reading et Tractica) et du portefeuille de recherche technologique acquis IHS Markit. "L'effort de Western Digital pour répondre rapidement à la norme vise à donner aux fabricants d'équipements pour appareils mobiles une solution prête à l'emploi parmi laquelle choisir."



Western Digital dans les appareils mobiles



Les solutions de stockage Western Digital iNAND pour smartphones et appareils mobiles exploitent les technologies NAND 3D à 96 couches et d'interface UFS avancées pour permettre une expérience utilisateur exceptionnelle. Cette famille de produits commerciaux intégrés est conçue pour maintenir des performances élevées et persistantes pour les applications gourmandes en données telles que la vidéo 4K/8K, la réalité augmentée, la réalité virtuelle et l'IA. La société propose également des cartes mémoire après-vente et des dispositifs de sauvegarde et de chargement de données innovants pour les utilisateurs mobiles.



TECHPOWERUP