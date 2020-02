Aperçu : écouteurs sans fil Creative Outlier Gold True.



Suite à notre couverture des goodies CES qui sont plus que du swag, nous continuons à explorer le monde loufoque des vrais écouteurs sans fil (TWS). Le premier set de cette série de coup d'œil a examiné les Altec Lansing Nano Pods qui se sont chiffrés à seulement 30 $, et aujourd'hui, nous montons la barre des 100 $ à peine moins de 100 $ avec le Creative Outlier Gold à 99,99 $.



La société a vraiment impressionné la vôtre pour trois séances consécutives au CES avec leur technologie d'holographie pour casque Super X-Fi, que nous avons examinée dans la première itération de vente au détail via leur ampli SXFI. Cette technologie vise à reproduire une expérience audio de haut-parleur surround dans des écouteurs / casques, et nécessite leur DSP SXFI pour en tirer le meilleur parti. Donc, quand Creative a dit qu'ils avaient des écouteurs TWS avec SXFI, j'étais intrigué et je devais simplement les tester par moi-même.



Il s'avère que l'Outlier Gold prend en charge SXFI, mais uniquement avec une expérience logicielle de leur application mobile. Cela a du sens étant donné que ceux-ci sont censés être assez petits et, bien, sans fil, et pourtant Creative revendique une énorme autonomie de 14 heures par charge.



En outre, cet ensemble est une mise à niveau de leurs précédents écouteurs Outlier Air TWS, qui étaient assez populaires pour offrir un bon rapport qualité-prix, et nous en voyons déjà des signes avec l'emballage allant avec une expérience de déballage en deux pièces avec des rendus, des fonctionnalités marketing et les spécifications du produit partout dans la boîte. Lisez après la pause pour en savoir plus, surtout si vous recherchez un bon équilibre entre performances audio, durée de vie de la batterie et prix.











En ouvrant la boîte, nous voyons un compartiment en plastique avec des découpes en forme pour abriter l'étui de transport ainsi que les deux écouteurs individuels eux-mêmes. Il y a un couvercle en plastique sur le dessus pour les garder intacts et sans poussière hors de la boîte.



Creative adopte un emballage en couches dans cette boîte relativement petite, avec les accessoires qui se trouvent en dessous, y compris des documents sur la garantie et un guide de démarrage rapide pratique, ainsi que trois paires de petites et deux paires d'embouts auriculaires de rechange en caoutchouc de silicone de taille moyenne, qui est en contrairement aux deux mentionnés dans la page du produit, mais plus n'est jamais un problème ici.



Il y a eu des plaintes en ligne sur les allergies et les infections avec ces embouts, mais je n'ai eu aucun problème et ce sont les mêmes silicones bio-compatibles et hypoallergéniques utilisés par toute autre entreprise, alors prenez cela pour ce que vous voulez. On voit également ici un câble de charge qui va de l'USB Type-C à l'USB Type-A, suggérant l'adoption du Type-C sur le boîtier qui sera agréable pour les voyages.















L'étui de transport/charge a plus la forme d'une boîte à pilules, avec un facteur de forme rectangulaire au lieu de quelque chose qui ressemble à l'étui Apple Airpods comme quelqu'un d'autre, mais c'est une histoire pour une autre fois. Malgré la finition or métallique, le boîtier est en plastique, tout comme les écouteurs à l'intérieur, mais avec un boîtier en aluminium où il compte le plus.



C'est l'une des façons dont Creative a réussi à atteindre ce prix de 100 $ tout en ressemblant à quelque chose qui coûte beaucoup plus cher. Les écouteurs sont du côté le plus grand de la moyenne, sont marqués L ou R et s'adaptent parfaitement dans les compartiments à l'intérieur du boîtier via des aimants pour la charge également. Ils ont un anneau de LED externe pour indiquer l'état de charge et de connexion, et les LED s'éteignent après quelques secondes pour préserver la durée de vie de la batterie.



Le boîtier lui-même a plus de LED d'indication pour visualiser le niveau de la batterie, l'état de charge et la présence des écouteurs eux-mêmes, et en effet utiliser un port de type C pour la charge. Le boîtier pèse environ 55 grammes avec chaque oreillette individuelle à 10 grammes, ce qui en fait une solution portable qui est également légère pour les oreilles utilisées.











Les écouteurs se connectent via Bluetooth 5.0 et prennent en charge Qualcomm aptX (pas aptX HD, Adaptive ou Low Latency, malheureusement) ainsi que AAC, couvrant ainsi les deux camps pour l'audio mobile. Le couplage est différent en ce sens que vous devez d'abord coupler l'écouteur gauche, qui lance ensuite automatiquement le processus d'appariement de l'écouteur droit.



Celui de gauche est le maître par défaut si vous l'avez retiré en premier, mais peut être remplacé par l'écouteur droit si nécessaire. Cet appariement séparé est pour une bonne raison, car le Creative Outlier Gold est également capable de fonctionner en mode mono avec un seul écouteur.











La possibilité de payer avec les appareils mobiles Android et Apple est également fournie avec le contrôle des appels et de l'assistant intelligent, en plus de la lecture et du contrôle du volume attendus. Vous devez appuyer physiquement au centre des écouteurs jusqu'à ce que vous ressentiez une réponse tactile, ce qui est gênant à faire lorsqu'ils sont dans vos oreilles et que vous appliquez ce qui semble être une pression excessive dans vos oreilles.



J'ai trouvé que soutenir l'arrière de l'écouteur avec mon index tout en appuyant avec mon doigt pour m'entraîner, mais c'est aussi un coup de coin en n'ayant pas de commandes tactiles ou un bouton physique plus tactile. Les écouteurs utilisent chacun un pilote de graphène de 5,6 mm, ce qui n'est pas vraiment utilisé à son potentiel maximum ici, car les pilotes de graphène sont plus adaptés pour des économies de masse de plus grande taille tout en conservant une sortie électrique élevée, mais Creative et quelques autres sociétés le vantent comme une fonctionnalité de marketing, et probablement l'approvisionner dans la même usine aussi. Il existe également des différences acoustiques par rapport à un pilote de diaphragme plus typique, mais encore une fois, les différences relatives sont mineures dans cette plage de taille.



Le Creative Outlier Gold prend en charge le logiciel Super X-Fi, que je considère plus comme un bonus qu'un problème de ne pas avoir l'expérience SXFI complète. Sans l'application SXFI, vous obtenez toujours une très bonne expérience utilisateur. Au cours des semaines de test, j'avais en moyenne 12 heures par charge (j'avais de la musique et des podcasts à un volume de 50 à 65%) et le boîtier était assez bon pour me donner plus de 30 heures avant de le charger.



Cela signifiait que je pouvais facilement les emporter pendant une semaine sans me soucier de la charge, ce qui résout ma plus grande plainte concernant les solutions TWS. Creative les a réglés vers le bas et le milieu, avec une réponse des basses plus élevée et plus faible sur les aigus et les voix par rapport, par exemple, à un casque supra-auriculaire à ce prix.



Ce n'est bien sûr pas une comparaison directe, mais je me suis retrouvé à vouloir un autre ensemble d'écouteurs pour les podcasts ainsi que certains genres de musique, y compris le classique, le blues et le jazz. Parmi les divers écouteurs intra-auriculaires à ma disposition, ceux-ci se sont très bien comportés pour la pop et la basse sourde comme prévu.



Mais ensuite, l'application SXFI entre en jeu et change encore les choses. Lorsqu'ils sont couplés à un téléphone avec l'application installée, ils sont immédiatement reconnus comme un appareil SXFI, et vous pouvez le basculer dans le lecteur intégré de l'application.



Le logiciel SXFI signifie que vous êtes limité aux fichiers audio stockés localement sur votre appareil uniquement, et simule même l'expérience sans le DSP matériel pour le sauvegarder. Étant habitué au matériel SXFI avec non seulement des profils de cartographie de la tête, mais aussi des profils de mesure de l'oreille interne de CES, ce n'est pas une bonne expérience pour moi, mais isolément, c'est une amélioration générale pour ceux qui veulent une réponse plus neutre.



Pensez à un profil audio en forme de V avant, et maintenant le creux à des fréquences plus élevées n'est pas aussi prononcé. Ce fut mon expérience de toute façon, et malheureusement, le problème avec SXFI, et en particulier le logiciel SXFI, c'est que vous pouvez ressentir autre chose complètement. N'hésitez pas à l'essayer, vous avez peu à perdre mais du temps.



À 99,99 $, les Creative Outlier Gold sont sans doute les meilleurs vrais écouteurs sans fil que j'ai personnellement utilisés à ce jour. La longue durée de vie de la batterie et les pilotes puissants avec le logiciel SXFI en option fonctionnent bien, et les écouteurs étaient également parfaitement adaptés à mes canaux auditifs.



La résistance à l'eau IPX5 s'est avérée pratique pour les entraînements dans le gymnase, tout comme l'appairage pratique lors de leur retrait de l'écouteur. Car lorsque j'avais besoin d'une oreille écoutant l'environnement autour de moi, la possibilité de faire fonctionner l'un ou l'autre des écouteurs en mode mono était un bon moyen de contourner l'absence d'un mode environnement dédié qui, avouons-le, est plus raté que frappé. Ne les utilisez pas pour des appels ou des téléconférences, le microphone est sans doute la partie la plus faible du produit et un autre endroit où Creative a économisé de l'argent pour obtenir cela sous la marque à 3 chiffres.



