Microsoft redessine les icônes de Windows 10.



Le système d'exploitation Windows 10 de Microsoft est un mélange d'anciennes et de nouvelles conceptions depuis son lancement, cependant, Microsoft a décidé de moderniser son apparence d'interface utilisateur en fournissant un nouvel ensemble d'icônes. Si vous êtes un utilisateur de la suite Microsoft Office, vous savez déjà à quoi ressemblent les nouvelles icônes pour les applications Office comme Excel et Word.







La conception matérielle présente sur ces applications est désormais transférée vers le reste des applications de base de Windows 10 comme Calendrier et Calculatrice. Dans le but de moderniser l'apparence de Windows 10 et de mettre fin à l'interface utilisateur inspirée de Windows 7, Microsoft va pousser le jeu d'icônes mis à jour au cours des prochains mois. Les icônes de mises à jour sont déjà disponibles pour Windows 10 Insiders, et spécifiquement pour Preview Build 19569.



Les utilisateurs réguliers peuvent s'attendre à obtenir la mise à jour dans les mois à venir !



