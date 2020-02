Team Group lance : Le lecteur flash T193 et le SSD portable PD1000.



TEAMGROUP lance deux produits de stockage, le lecteur flash T193 et le lecteur SSD portable PD1000. Le lecteur flash de papeterie T193 combine la conception et les applications de papeterie multifonctionnelle. Des fonctions telles qu'un rapporteur à 180 degrés, une loupe et un aimant sont toutes présentes sur ce lecteur flash et offrent 128 Go de grande capacité disponibles.



Le disque SSD portable PD1000 utilise une interface ultra-rapide USB 3.2 Gen2. La vitesse de lecture/écriture peut atteindre 1000/900 Mo/s. Il est conforme à la certification IP68, qui est étanche à la poussière, à l'eau et à la pression de 1600 kg. Ces deux appareils uniques et créatifs changeront l'industrie du stockage de données en 2020.







Après que le lecteur flash pour outils T183 a été hautement salué par les principaux prix de design et les consommateurs mondiaux, TEAMGROUP a de nouveau publié le tout nouveau lecteur flash multifonctionnel de papeterie T193. Le T193 est le premier lecteur flash qui combine papeterie et conception de protection complète. Il a des fonctions comme un rapporteur à 180 degrés, une loupe et un aimant.



De plus, il est fabriqué avec un matériau en alliage d'aluminium de qualité supérieure et il a une protection anti-poussière, étanche et antichoc. Le T193 utilise l'interface USB 3.2 Gen1 et offre une grande capacité de stockage de 32 Go à 128 Go. Ses multiples fonctions et son aspect spécial le rendent différent des autres lecteurs flash USB ordinaires.











Le disque SSD portable PD1000 a non seulement une résistance aux chutes de qualité militaire certifiée, ce qui peut empêcher la corruption des données causée par des chutes accidentelles. Il a la certification IP68, qui est étanche, étanche à la poussière et le boîtier extérieur peut résister à des pressions élevées jusqu'à 1600 kg, protégeant complètement les précieuses données des consommateurs.



Le disque SSD portable PD1000 utilise la dernière interface ultra haute vitesse USB 3.2 Gen 2. La vitesse de lecture/écriture peut atteindre 1000/900 Mo/s et elle est compatible avec les systèmes d'exploitation tels que Android, Mac OS et Windows, etc. Les consommateurs peuvent facilement profiter de la nouvelle double expérience de transfert à haute vitesse et de protection ultime.



Pour plus d'informations, visitez les pages produits : T193 Stationery et PD1000.



