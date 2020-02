AOC lance un moniteur : Le AGON AG353UCG.



AOC lance l'AGON AG353UCG de 35 "(88,98 cm) avec une fréquence de rafraîchissement de 200 Hz, un temps de réponse GtG de 2 ms, une résolution de 3440 x 1440 UWQHD (21: 9), VESA DisplayHDR 1000 et Nvidia G-Sync Ultimate.



Sa résolution native 3440 x 1440 UWQHD (21: 9) combinée à la courbure 1800R crée le prochain niveau d'immersion. Les visuels de l'AG353UCG apparaissent grâce à la technologie Quantum Dot, une luminosité maximale de 1000 nits avec un contraste VESA DisplayHDR 1000, 2500: 1 et une couverture DCI-P3 de 90%. Enfin, le moniteur prend en charge Nvidia G-Sync Ultimate, offrant un HDR avec une luminosité de 1000 nits, tout en éliminant le bégaiement, le déchirement et la réduction de la latence.







Le moniteur a hérité de sa conception sans cadre sur 3 côtés, de l'éclairage RVB en forme d'anneau à l'arrière et du support rouge/en V de son frère AG273QCG, qui a remporté le "Red Dot Design Award 2018". Avec des accents rouges/noirs, le support en forme de V réglable en hauteur (120 mm) est élégant et compact, mais également robuste et laisse beaucoup d'espace sur le bureau.



La hauteur du panneau d'affichage est similaire à celle des écrans 28 "16: 9, mais il offre une surface d'écran plus horizontale grâce à son rapport d'aspect 21: 9. Par conséquent, il est confortable à utiliser tout en offrant une expérience de visionnement inoubliable. Ses énormes 35 "La taille de l'écran n'est pas seulement très immersive dans les jeux et les films anamorphosés/ultra-larges - elle augmente également la productivité. Un effet secondaire agréable qui peut particulièrement bénéficier aux créateurs de contenu ou aux streamers en direct.







Prêt à concourir



La mise à niveau vers un AG353UCG signifie un investissement pour toutes sortes de genres de jeux vidéo. Le taux de rafraîchissement de 200 Hz offre une vitesse de niveau compétitif non seulement pour les jeux d'arène de course, de simulation, d'action, de MMORPG ou 5v5, mais aussi pour le joueur FPS compétitif.



Les temps de transition des pixels individuels sont si bas qu'ils permettent au panneau d'afficher 200 images par seconde sans artefacts. Avec le temps de réponse GtG de 2 ms de l'AG353UCG, le flou de mouvement est pratiquement éliminé. Ainsi, en recevant un retour visuel immédiat de leurs entrées rapides, les joueurs se sentent "connectés" au monde du jeu comme jamais auparavant.







Visuels de jeu extraordinaires

Être l'un des écrans les plus rapides n'est pas une mince affaire, mais avoir une qualité d'image impressionnante en même temps est une tout autre affaire. Le panneau VA de l'AG353UCG utilise la technologie Quantum Dot, qui lui permet d'offrir une couverture DCI-P3 à 90%, un espace colorimétrique considérablement plus grand que la gamme sRGB standard. Son panneau 10 bits produit également 1,07 milliard de couleurs, ce qui signifie des transitions de couleurs plus subtiles et des couleurs plus précises conçues pour le contenu HDR (High Dynamic Range). L'AG353UCG peut afficher avec précision le HDR dans les jeux, en utilisant G-Sync Ultimate avec un retard d'entrée minimal et également le HDR dans les films / émissions de télévision, prenant en charge VESA DisplayHDR 1000. Sa plage dynamique s'étend de 0,05 nits dans les niveaux de noir à 1000 nits dans les zones de luminosité maximale. . Grâce à son panneau VA, le moniteur est également capable d'un rapport de contraste statique de 2500: 1, deux fois plus élevé que les panneaux IPS ou TN courants. De plus, ses 512 zones de gradation locales offrent une plage dynamique incroyablement large.



Extras inclus



L'AG353UCG est non seulement un point fort en ce qui concerne ses caractéristiques techniques, mais offre également un confort d'utilisation. L'OSD (affichage à l'écran) moderne et repensé peut être facilement parcouru via le joystick à 5 directions dans le cadre inférieur.



Le stockage d'un casque est désormais encore plus pratique avec le support de casque des modèles précédents, désormais assis à gauche et à droite. Le moniteur peut facilement être fixé en un seul clic à son élégant support métallique ou à un support VESA.



Non seulement le support offre une stabilité, mais il offre également une poignée de transport, une gestion des câbles et des réglages ergonomiques en hauteur (120 mm) et en inclinaison. Avec AOC Light FX (lumières RVB en forme d'anneau personnalisables à l'arrière), le moniteur peut être ajusté pour correspondre aux préférences uniques de chaque joueur. Pour faciliter une installation facile, tous les câbles nécessaires pour le connecter à un ordinateur (DisplayPort 1.4 et HDMI 2.0) sont inclus dans la boîte.



Il sera disponible dans le courant du mois de Février 2020.



Le prix est de... 2 599 euros !



TECHPOWERUP