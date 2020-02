FRACTAL DESIGN nous propose : La série 7, 7XL en boitier PC.



Doté du raffinement le plus complet d'éléments de conception à ce jour, le Define 7 apporte un nouveau corps à la série Define établie de longue date tout en restant fidèle à son héritage en tant que plate-forme solide pour le PC silencieux.



Repoussant toujours les limites, les développeurs de produits Fractal ont ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour garantir que la série 7 est la gamme Define la plus performante et la plus cohérente jamais publiée. Grâce à un intérieur à double disposition adaptable, le Define 7 peut facilement accueillir des cartes mères jusqu'à 285 mm E-ATX, des baies de stockage étendues avec jusqu'à 14 disques durs, 4 SSD et une baie ODD, et un refroidissement robuste avec un 420 mm radiateur et jusqu'à neuf ventilateurs. De nouveaux supports multi-supports polyvalents vous permettent de convertir n'importe quelle position de ventilateur inutilisée en support de disque dur, SSD ou pompe.















Le nouveau panneau avant présente une conception de charnière réversible améliorée avec verrouillage magnétique, et le panneau supérieur entièrement amovible s'ouvre pour fournir un accès intérieur sans entrave. Le 7 XL est le boîtier Define le plus extensible de tous les temps. Avec son design audacieux et innovant, il établit une nouvelle norme pour ce que vous devez attendre d'un boîtier tour complet en termes de modularité, de flexibilité et de facilité d'utilisation.







Prenant en charge les plus grandes cartes E-ATX et d'entreprise, les configurations multi-GPU et près de deux douzaines de périphériques de stockage (dans la disposition de stockage), vous aurez du mal à trouver une limite à ce que vous pouvez faire avec votre build dans le Define 7 XL .



L'espace supplémentaire aux coudes n'est pas la seule caractéristique qui permet une expérience de construction plus fluide - le panneau supérieur peut être entièrement retiré pour un accès intérieur sans entrave, et est interchangeable de l'acier solide insonorisé à la ventilation filtrée à l'aide du panneau d'accessoires inclus.















Define 7 XL est également livré avec deux nouveaux supports multi-supports polyvalents pour convertir toute position de ventilateur inutilisée en un disque dur, un SSD ou un support de pompe, ce qui sera une bonne nouvelle pour quiconque n'utilisera pas les onze positions de ventilateur de 120 mm (ou neuf 140 mm). Le Define 7 et le Define 7 XL sont maintenant disponibles dans le monde entier et seront complétés par une gamme unique d'accessoires pour aider à personnaliser votre expérience de construction.



Caractéristiques prinxipales : Définir 7



- L'intérieur à double disposition spacieux et largement adaptable peut facilement accueillir de grandes cartes mères jusqu'à 285 mm E-ATX inclus,

- Prise en charge des radiateurs jusqu'à 360 mm à l'avant, 420 mm en haut ou 280 mm à la base dans la disposition ouverte par défaut,

- Convertir en disposition de stockage pour jusqu'à 14 disques durs avec 4 supports SSD dédiés et une baie ODD (6 disques durs/SSD + 2 supports SSD + 1 multi-supports inclus),

- La baie ODD unique de 5,25 "peut être convertie en un support de ventilateur avant supplémentaire de 140 mm avec une couverture filtrante,

- Construction optimisée pour le silence avec panneaux avant, supérieurs et latéraux insonorisés industriels,

- Le panneau supérieur passe sans effort de l'acier solide insonorisé à la ventilation filtrée,

- La nouvelle conception du châssis s'ouvre pour exposer entièrement l'intérieur du boîtier pour une installation et un acheminement des câbles sans entrave,

- Capacité de refroidissement exceptionnelle avec un total de 9 supports de ventilateur 120/140 mm et trois ventilateurs Dynamic X2 GP-14 préinstallés,

- De nouveaux supports multi-supports polyvalents convertissent toute position de ventilateur inutilisée en un disque dur, un SSD ou un support de pompe,

- Les panneaux sans outil et à verrouillage supérieur permettent un accès rapide tout en empêchant les chutes accidentelles.



Caractéristiques principales : Define 7 XL



- L'intérieur à double disposition spacieux et largement adaptable peut facilement accueillir de grandes cartes mères jusqu'à E-ATX et SSI-EEB,

- Montez jusqu'à 18 HDD/SSD plus cinq SSD dans la disposition de stockage (6 plateaux HDD/SSD + 2 supports SSD + 2 multi-supports inclus),

- Utilisez la disposition ouverte pour plus d'espace libre et un refroidissement à eau gargantuesque avec des radiateurs jusqu'à 480 mm à l'avant ou en haut et 280 mm à la base,

- Deux baies ODD de 5,25 "peuvent être converties en un support de ventilateur avant supplémentaire avec une couverture filtrante,

- Construction optimisée pour le silence avec panneaux avant, supérieurs et latéraux insonorisés industriels,

- Capacité de refroidissement exceptionnelle avec un total de 9 supports de ventilateur de 140 mm ou 11 x 120 mm et trois ventilateurs Dynamic X2 GP-14 préinstallés,

- Cinq ports USB avant, dont un USB 3.1 Gen 2 Type-C avec prise en charge de la charge rapide et des vitesses allant jusqu'à 10 Gbps,

- Le concentrateur de ventilateur Nexus + 2 ultra-mince connecte jusqu'à trois ventilateurs PWM et six ventilateurs à 3 broches directement en ligne avec les canaux de câble le long du bord du boîtier,

- 13 trous pass-through avec dix œillets en caoutchouc et deux couvercles amovibles pour un acheminement des câbles propre quelle que soit la taille de la carte mère,

- Blindage de câble PSU amovible et guides de câble intégrés avec sangles Velcro simplifiant davantage la gestion des câbles derrière la carte.



Pas de date pour le moment.



Les prix :







TECHPOWERUP