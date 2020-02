Cyberpunk 2077 arrive sur GeForce NOW !



Le service de streaming de jeux GeForce NOW de NVIDIA a récemment subi un coup dur venant d'Activision Blizzard, car la société a retiré toute sa bibliothèque de jeux de la plateforme GeForce NOW. Cependant, il y a de bonnes nouvelles pour GeForce NOW à venir.







Dans son blog d'annonce, NVIDIA a partagé que le prochain jeu qui est peut-être la version la plus attendue de 2020, Cyberpunk 2077, sera disponible sur son service de streaming de jeux. L'un des employés de NVIDIA a déclaré que "les membres de GeForce NOW pourront récupérer leur copie sur Steam et jouer au jeu dès qu'il sera disponible. Les membres fondateurs de GeForce NOW peuvent explorer les rues de Night City avec RTX ON, entièrement optimisé et disponible instantanément, même sur votre ordinateur portable Mac. "



TWEAKTOWN