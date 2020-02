THE GURU3D nous propose le test de la : XFX Radeon RX 5600XT THICC 3 Ultra.



Nous testons et testons le nouveau XFX Radeon RX 5600 XT THICC 3 Ultra. Le Radeon RX 5600 XT est fondamentalement un RX 5700 mais avec 6 Go de GDDR6 et des fréquences d'horloge inférieures. THICC 3 est un produit extrêmement agréable à regarder. Nous avons beaucoup à dire. XFX offre un produit à l'aspect fantastique offrant des performances très silencieuses, à 329 USD.



Quelques jours avant le lancement du 5600 XT, NVIDIA a abaissé le prix du RTX 2060 à 299 USD. Et c'est là qu'AMD a fait un virage à 180 degrés et a pratiquement créé deux SKU séparés pour le 5600 XT. Ce serait le produit de référence, puis le réglage d'usine (modèles OC) avec des spécifications considérablement améliorées comme une enveloppe de puissance de 180 watts (contre 150 W), une augmentation de l'horloge turbo maximale ainsi qu'une bosse dans les données de la mémoire GDDR6 - débit allant de 12 à 14 Gbps. Intéressant à coup sûr.



La Radeon RX 5600 XT ne remplace pas la carte graphique Radeon RX 5700. Les deux produits répondent à des besoins différents du marché. La Radeon RX 5600 XT a été spécialement conçue et optimisée pour offrir les meilleures expériences de jeu 1080p, tandis que la Radeon RX 5700 - avec sa mémoire supplémentaire et sa bande passante mémoire - a été spécialement conçue pour les jeux 1440p. Oui, AMD n'a pas perdu de temps, Ryzen 3000 à 7 nm, Radeon VII à 7 nm, puis les Radeon 5700 et 5700 XT, ainsi que la série 5500. Le tout à 7 nm de fabrication.



Nous ajoutons maintenant la série 5600 XT. La base du produit que nous testons aujourd'hui est le GPU NAVI, avec une puce fabriquée dans un boîtier fabriqué à 7 nm et 6 Go de mémoire graphique GDDR6 (12 Gbit/s), ces cartes sont publiées dans le but de rivaliser avec la GeForce RTX 2060. être capable de faire ça? Nous pouvons déjà vous dire que les chiffres seront intéressants à voir.



L'aspect le plus important, cependant, est la tarification. Alors que les Radeon RX 5700 et 5700 XT coûtent respectivement 349 et 399 USD, la série 5600 XT commence à 279 USD. Le GPU NAVI est basé sur ce que AMD appelle l'architecture RDNA (Radeon DNA). La série Radeon 5000 est la première carte graphique grand public commerciale compatible PCIe Express 4.0. Les Radeon 5600 et 5700 sont proposés avec 2304 processeurs shader.



L'horloge de jeu GPU est dynamique à 1130 ~ 1375 MHz avec une horloge boost de crête à 1,560 GHz pour la carte modèle sans OC (référence). Les cartes NAVI sont équipées de mémoire GDDR6, ce qui signifie que HBM2 n'est plus utilisé contrairement à ce que vous avez vu avec Vega 56/64, un choix intelligent car la mémoire HBM2 est difficile à assembler sur le substrat de la matrice (beaucoup de problèmes de rendement là-bas) et cela le rend très cher, en plus d'être un type de mémoire coûteux à acheter.







XFX Radeon RX 5600 XT THICC 3



XFX propose donc une version THICC 2 (299 USD) et THICC 3 (329 USD), faisant référence au refroidisseur et aux ventilateurs. Cette carte de conception compacte contient deux ventilateurs et la version plus grande THICC 3 propose trois ventilateurs, les deux suivent la technologie de ventilateur muet 0 dB, ce qui permet aux ventilateurs d'arrêter de tourner lorsque la température centrale du GPU reste inférieure à 60 degrés Celsius. L'arrière contient une plaque arrière qui ajoute une rigidité structurelle.



Vous connectez cette carte avec un connecteur d'alimentation à 6 et 8 broches. Il a déjà été largement abordé par nous. Le dernier firmware a un petit tweak TGP (enveloppe de puissance plus élevée) + c'est une fréquence de boost à 1750 MHz. XFX, malheureusement, n'a pas appliqué d'augmentation du débit de données GDDR6 vers 14 Gbit/s, ce qui nuit aux performances supplémentaires vers certains des produits concurrents de Sapphire et PowerColor dans la même gamme de prix. La carte dispose ainsi de 6 Go de mémoire GDDR6 fonctionnant à 12 Gbps et cela signifie une largeur de bus mémoire à 192 bits, délivrant une bande passante de 288 Go/s.



Ajuster AMD sage restreint à nouveau les fréquences. Nous en discuterons dans la section overclocking de l'article. La carte offre un port HDMI 2.0b et trois DisplayPorts v1.4. La carte elle-même n'a pas de RVB, mais c'est une notation personnelle, elle a l'air magnifique dans la conception et le style.



Pour lire la suite, Cliquez ICI.



THE GURU3D