Ek Waterblocks annonce : La connexion EK-Loop Connect.



EK, le principal fabricant de matériel de refroidissement à eau haut de gamme, est fier de présenter EK-Loop Connect, un concentrateur d'informations et de contrôle simple pour tous les paramètres pertinents de votre PC refroidi par liquide.







EK-Loop Connect



Un ventilateur, une pompe et un contrôleur D-RGB adressable conçu du point de vue d'un passionné. Avec ce hub de contrôle, vous pouvez facilement définir les effets d'éclairage RVB souhaités en quelques clics, ainsi qu'optimiser vos performances de refroidissement et les niveaux de bruit grâce à un simple graphique PWM ou des profils prédéfinis. Ce n'est pas tout, car vous aurez la possibilité d'utiliser des capteurs de température externes, des débitmètres et des sondes de niveau de liquide de refroidissement.







Le EK-Loop Connect est l'un, sinon le plus puissant, des ventilateurs et contrôleurs LED disponibles sur le marché, avec une puissance totale de 170 W. Il est capable de fournir 20 W pour chaque en-tête de ventilateur à 4 broches, combinant jusqu'à un total de 120 W. Les en-têtes D-RGB adressables non propriétaires standard de l'industrie peuvent chacun supporter 8 W de puissance.







L'interface logicielle facile à naviguer est assez simple pour les débutants et assez avancée pour les amateurs. Toutes les principales fonctionnalités du logiciel sont soigneusement conçues pour garder votre boucle de refroidissement liquide personnalisée en bonne santé !



Il est déjà disponible sur le site de EKWB : Cliquez ICI.



Le prix est de : 54.90 euros.



