ADATA lance les disques SSD ISSS333 avec protection contre les coupures de courant.



ADATA Technology, l'un des principaux fabricants de modules DRAM haute performance et de produits Flash NAND, est heureux d'annoncer le lancement de ses nouveaux disques SSD SATA III ISSS333 PLP 3D TLC de 2,5 pouces dotés d'une protection contre les pertes de puissance (PLP).



Les SSD de qualité industrielle sont spécialement conçus pour les applications qui nécessitent durabilité, fiabilité et hautes capacités, notamment l'informatique industrielle, les applications intégrées, les systèmes de surveillance, les équipements médicaux, les machines de jeux, les applications de défense et l'automatisation générale. Les SSD PLP ISSS333 implémentent le flash NAND 3D et l'interface SATA III 6 Gb/s pour des taux de transfert exceptionnels allant jusqu'à 560/520 Mo par seconde. Pour des économies, ces SSD affichent une consommation d'énergie inférieure de 2,3 watts.



Équipés d'une protection contre la perte d'alimentation, les SSD ISSS333 3D TLC PLP protègent contre la perte de données en cas de panne de courant soudaine. Ces capacités sont utiles pour les applications plus sujettes aux pannes de courant, à savoir celles fonctionnant dans des environnements extérieurs, telles que les stations de base, les systèmes de surveillance et les installations de transport pour n'en nommer que quelques-unes.



De plus, les SSD ISSS333 3D TLC PLP présentent également une résistance à large température (-40° C à 85° C) pour assurer un fonctionnement optimal même dans les environnements les plus difficiles et des condensateurs en polymère avec protection contre les courts-circuits.



Les SSD ISSS333 3D TLC PLP prennent également en charge la technologie de code de correction d'erreur LDPC (Low-Density Parity-Check) pour détecter et corriger une plus large gamme d'erreurs de données pour des transferts de données plus précis et une durée de vie SSD plus longue.







Améliorez la durabilité et la sécurité



Les SSD ADATA ISSS333 3D TLC PLP sont conçus pour 3000 cycles P/E, ce qui signifie que leur endurance, leur fiabilité et leur stabilité sont à la hauteur des SSD 2D MLC. De plus, pour une fiabilité accrue et une meilleure rentabilité, les SSD mettent en œuvre la technologie propriétaire A + SLC de l'entreprise.



Il utilise un firmware NAND Flash personnalisé avec un algorithme de tri A + pour émuler les performances SLC. A + SLC est très fiable, offre une excellente intégrité des données et offre un excellent rapport coût/performance. Les SSD ISSS333 3D TLC PLP sont également soumis au processus de validation des SSD d'ADATA, couvrant les tests de fonctionnalité et la validation de la fiabilité.



De plus grandes capacités pour l'ère 5G



Avec la prévalence croissante de l'analyse des mégadonnées, de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets, et des quantités plus importantes de données et des niveaux de connectivité plus élevés associés au déploiement 5G, les SSD de plus grande capacité deviennent la norme. Pour répondre à ces demandes, les SSD ISSS333 3D TLC PLP arborent des capacités de 64 Go à 2 To.



Richesse de fonctionnalités supplémentaires



Pour plus de stabilité et de fiabilité, les deux SSD prennent en charge un certain nombre de technologies, notamment la technologie d'autosurveillance, d'analyse et de génération de rapports (S.M.A.R.T.), qui peut indiquer une éventuelle panne imminente du disque, et la commande NCQ et Windows TRIM pour augmenter les performances.



Pour une gestion pratique des disques SSD, les clients peuvent profiter de la boîte à outils SSD d'ADATA, qui facilite la surveillance et la gestion des disques, avec des informations sur l'état du disque, le niveau d'usure et la durée de vie.



Pas de date ni de prix pour le moment.



