Présentation détaillée de la gamme de processeurs désactivés IGP Intel Comet Lake-S de 10e génération.



Avec sa série de processeurs Core de 9e génération, Intel a adapté une stratégie intéressante pour maximiser ses rendements et accroître la compétitivité de ses processeurs de bureau. L'extension du numéro de modèle «F» signifierait un manque de graphiques intégrés. Il pourrait être utilisé en conjonction avec d'autres extensions telles que "K" (multiplicateur d'horloge de base déverrouillé).



La désactivation complète des graphiques intégrés permettrait à Intel de récupérer les matrices sur lesquelles le composant iGPU, qui occupe une grande partie de la zone de matrice, n'efface pas la validation. Intel l'appelle "GT0" (niveau graphique zéro), pour s'intégrer dans son schéma de différenciation de niveau iGPU.



La société a également tendance à tarifer ses SKU "F" légèrement plus bas, ce qui lui permet de mieux concurrencer les puces AMD Ryzen. Un exemple typique est le Core i5-9400F, souvent trouvé à moins de 160 $, et qui s'avère une alternative solide à la série Ryzen 5 pour les PC de jeu. Avec la famille «Comet Lake-S» de 10e génération, l'entreprise prévoit plusieurs nouvelles références «F» et «KF».







Selon une diapositive de l'entreprise divulguée sur le Web par InformaticaCero, il y a au moins trois SKU "F" et "KF" en préparation. La gamme comprend les 10 cœurs/20 threads i9-10900KF et i9-10900F ; les i7-10700KF et i7-10700F à 8 cœurs/16 threads ; et les i5-10600KF et i5-10600F à 6 cœurs/12 threads.



Les vitesses d'horloge et les tailles de cache de ces puces sont identiques à leurs SKU non-F correspondantes (par exemple: les vitesses d'horloge i7-10700KF étant identiques à celles de l'i7-10700K). À condition qu'ils soient vendus à des prix légèrement inférieurs, l'absence d'un iGPU n'affecte pas les acheteurs cibles de ces puces - les joueurs PC ou les professionnels de la création qui utilisent des cartes graphiques et n'ont pas besoin d'un iGPU. Les processeurs Ryzen concurrents manquent d'iGPU par conception. Intel devrait lancer ses processeurs Core "Comet Lake-S" de 10e génération en avril.



VIDEOCARDZ