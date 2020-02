GIGABYTE met à jour la gamme Brix avec des processeurs Comet Lake de 10e génération.



GIGABYTE a mis à jour sa gamme de mini-PC Brix avec les derniers et meilleurs processeurs mobiles Comet Lake d'Intel de 10e génération. Mesurant 46,8 x 119,5 x 119,5 mm, le Brix mini PC est une machine à petit facteur de forme avec sa taille de 0,6 litre. Si quelqu'un pense que la puissance est proportionnelle à la taille d'un PC, le GIGABYTE Brix est là pour lui prouver le contraire.



Disponible en quatre variantes qui ne diffèrent que par le CPU qui est soudé à l'intérieur, vous pouvez obtenir n'importe quoi d'un processeur Intel Core i3-10110U double cœur, jusqu'à la centrale CPU Core i7-10710U six cœurs. Ces processeurs sont des modèles TDP de 15 W, donc même si le Brix est petit, sa solution de refroidissement devrait être capable de gérer la chaleur.















Le Brix Mini-PC est livré avec un support de montage pour les supports VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm, ce qui signifie que vous pouvez le placer derrière un moniteur. Les options de stockage sont limitées à un lecteur de 2,5 pouces pouvant atteindre 9,5 mm d'épaisseur.



Pour la RAM, le Brix utilise deux emplacements SO-DIMM pouvant prendre en charge jusqu'à 64 Go de RAM DDR4 2666 MHz. En ce qui concerne les options de connectivité, GIGABYTE a équipé le Brix d'un adaptateur sans fil Intel Dual Band Wireless-AC 3168 offrant une connectivité Bluetooth 4.2 et WiFi 802.11ac.



Les options d'E/S sont quelque peu décentes, car Brix possède trois ports USB 3.2 Gen 2 à l'avant, ainsi qu'un connecteur USB Gen 2 Type-C et une prise casque 3,5 mm. À l'arrière, il y a deux ports HDMI 2.0a pour la sortie vidéo, deux ports USC 3.2 Gen 2 supplémentaires, une entrée d'alimentation et bien sûr un connecteur Ethernet RJ45.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP