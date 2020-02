CASEKING nous propose un nouveau produit : Endgame Gear MPJ-1200.



Informations sur le produit - Tapis de souris MPJ-1200 noir, 1200x3x600 mm



Le dernier ajout à la famille Endgame Gear est le tapis de souris MPJ-1200. Comme tous les produits Endgame Gear, le MPJ-1200 représente la qualité, les performances et un design exceptionnel. Il offre aux joueurs une grande surface stable avec suffisamment d'espace pour les claviers et les souris. Le matériau de la surface permet une détection précise du capteur de la souris, même sous le gameplay le plus intense.















Le tapis de souris Endgame Gear MPJ-1200 en un coup d'œil :



- Grande surface (1200x600x3mm),

- Couleur noire élégante,

- Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité avec une finition premium.



Le tapis de souris Endgame Gear MPJ-1200 en détail



Le dernier produit d'Endgame Gear est le tapis de souris MPJ-1200. Ils ont veillé à ce que la conception du MPJ-1200 corresponde à d'autres produits, faisant du MPJ-1200 le partenaire idéal de la souris de jeu XM1 et de l'élastique MB1. Il vient dans une couleur noire élégante avec le logo Endgame Gear dans le coin supérieur droit.



En plus d'avoir une excellente esthétique, le MPJ-1200 offre une excellente adhérence et stabilité. À 1200x600x3 mm, il y a assez de place pour avoir votre souris et votre clavier sur une seule surface. Sa surface en tissu micro-tissé garantit également que votre souris peut détecter les mouvements précis au pixel près.



Voici la fiche technique :







Elle est déjà en stock sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Pour plus d'information où tout simplement la commander, Cliquez ICI.



Le prix est de : 39.90 euros.



