DEEPCOOL nous propose un nouveau boitier PC : Le MATREXX 30 SI.



DeepCool a lancé aujourd'hui le MATREXX 30 SI, un étui Micro-ATX minimaliste à l'aspect sobre pour ceux qui n'aiment pas regarder les entrailles d'un ordinateur. Son design se caractérise par des panneaux latéraux en acier noir opaque, un intérieur entièrement noir et un design avant strié qui a des fentes entre les crêtes qui servent d'admission avant. Les E/S du panneau avant sont situées en haut de ce panneau.















À l'intérieur, vous avez de la place pour une carte mère Micro-ATX ou Mini-ITX, une alimentation ATX conventionnelle et de nombreuses options de stockage - deux baies de 5,25 pouces, dont l'une est externe ; trois baies de 3,5 pouces et deux supports supplémentaires de 2,5 pouces. Derrière le plateau de la carte mère se trouve 1,5 cm d'espace vide pour faire passer les câbles.



La chambre principale offre un dégagement pour les cartes graphiques jusqu'à 25 cm de longueur et les refroidisseurs de processeur jusqu'à 15,1 cm de hauteur. Les options de refroidissement comprennent une admission avant de 120 mm et un échappement arrière de 120 mm, dont le ventilateur d'échappement est préinstallé. La connectivité du panneau avant comprend une paire de ports USB et des prises HDA.



Pas de date pour le moment.



Le prix sera de : 30 Dollars.



TECHPOWERUP