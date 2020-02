De nouvelles listes AMD dans la certification coréenne RRA indiquent une sortie imminente de cartes graphiques - Big Navi ?



La RRA coréenne a répertorié les cartes graphiques AMD pour certification ce mois-ci, ce qui pourrait bien indiquer une annonce réelle d'AMD au cours du mois prochain. La société a déjà confirmé qu'elle discuterait des cartes graphiques RDNA2 lors de sa prochaine journée des analystes financiers, le 5 mars.



Les nouvelles entrées, D32310 et D30201, ont été répertoriées le 03 février et le 19 février, respectivement. Cela est pertinent pour une annonce en mars - même si ce n'est qu'une version papier - des nouveaux GPU RDNA2 car historiquement, il semble qu'AMD ait enregistré des versions imminentes avec le RRA coréen environ un mois avant les versions réelles du produit.











Comme vous pouvez le voir dans la liste, AMD a enregistré deux cartes graphiques en juin 2019 (D16302 et D18206 - et un mois plus tard, en juillet, la société a publié les RX 5700 XT et RX 5700 basés sur Navi. AMD a également enregistré le modèle RX 5600 XT numéro D32501, le 3 décembre 2019 avec une sortie un mois plus tard le 21 janvier 2020. AMD a également enregistré le numéro de modèle D18902 le 27 novembre 2019 - et AMD a sorti le 5500 XT le 12 décembre, moins d'un mois plus tard. semble être un modèle ici.



Si vous vous demandez pourquoi le numéro de modèle de ces nouvelles homologations de février est inférieur à celui du RX 5600 XT (D32501 contre le plus récent, mais inférieur D32310 et D30201), cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait qu'AMD ait décidé de découper le RX 5600 XT SKU plus tard qu'ils ne savaient qu'ils publieraient Big Navi - comme une tentative de réduire NVIDIA sur les champs de bataille GTX 1660 Ti et GTX 1660 Super.



