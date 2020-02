ASUS nous propose un nouveau boitier PC : Le TUF Gaming GT301.



ASUS a déployé aujourd'hui le boîtier TUF Gaming GT301 pour les builds de PC de jeu destinés à la route (c'est-à-dire les réseaux BYO). Sa conception est caractérisée par un panneau avant principalement en ABS qui a une grille extérieure en nid d'abeille avec une maille intérieure en métal et des inserts à travers lesquels une sangle en nylon zigzague.



Le panneau supérieur présente une autre surface en maille, tandis que le panneau latéral gauche est en verre trempé. Le reste du boîtier, y compris son châssis intérieur et son panneau latéral droit, sont en acier SECC. Ajoutant à l'esthétique sont trois ventilateurs ARGB inclus le long de l'admission avant. Un quatrième ventilateur sombre de 120 mm évacue les gaz d'échappement. Deux patins supplémentaires de 120 mm peuvent être montés le long de l'échappement supérieur. Un support pour casque peut être monté de chaque côté du boîtier.























À l'intérieur, l'ASUS TUF Gaming GT301 présente une disposition classique partitionnée horizontalement, avec le compartiment supérieur servant de place pour les cartes graphiques jusqu'à 32 cm de longueur et les refroidisseurs de processeur jusqu'à 16 cm de hauteur.



Les options de stockage incluent quatre supports de lecteur de 2,5 pouces le long du plateau de la carte mère et deux baies de lecteur de 3,5 pouces dans le compartiment inférieur. La connectivité du panneau avant comprend deux ports USB 3.2 de type A et des prises audio HDA. Mesurant 426 mm x 214 mm x 482 mm (LxPxH), le boîtier pèse environ 7,2 kg.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP