Cooler Master présente une nouvelle série de casques de jeu : La MH600.



Cooler Master, un leader mondial dans la conception et la fabrication de périphériques de jeu et de composants PC innovants, a dévoilé sa dernière gamme de casques pour les joueurs de tous types : La série MH600.











La série MH600 met l'accent sur les hautes performances et la qualité sonore premium avec une suite de fonctionnalités de base standard dans chaque modèle :



- Oreillettes pivotantes et rembourrage en tissu maillé pour un confort supérieur et durable,

- Portabilité sans tracas avec cordons détachables et cadres pliables,

- Microphone omnidirectionnel réglable pour une qualité vocale supérieure et un bruit de fond minimal,

- Qualité sonore supérieure avec pilotes audio néodyme 50 mm.



La série MH600 comprend trois modèles différents :



MH630 : confort et communications limpides



Le modèle de base de la série MH600, avec une prise audio 3,5 mm pour une compatibilité universelle avec PC, console et même jeux mobiles.



MH650 : Immersion de niveau supérieur



Mise à niveau avec éclairage RVB ambiant et son surround 7.1 virtuel pour une immersion et une qualité sonore supérieures, avec une connectivité USB unique, idéale pour les jeux hardcore sur PC et sur console.



MH670 : votre audio à votre façon



Choisissez votre expérience d'écoute idéale avec une capacité sans fil interchangeable de 3,5 mm ou 2,4 GHz pour un son surround 7.1 virtuel sans décalage.



«Tous les joueurs veulent des performances solides de leurs casques, mais nous comprenons qu'ils ont également une gamme variée de besoins en fonction de leur style de jeu, de leur personnalité, etc.», explique Bryant Nguyen, directeur général des périphériques. "La série MH600 offre aux joueurs trois options qui répondent à leurs préférences uniques, toutes avec des fonctionnalités de base solides afin de ne pas avoir à faire de compromis sur la qualité."



Ils sont tous 3 disponible sur les sites R-Commerces (USA).



Les prix :



- Cooler Master MH630 : 59.99 euros,

- Cooler Master MH650 : 89.99 euros,

- Cooler Master MH670 : 119.99 euros.



