La série IronKey D300 cryptée de Kingston obtient la certification de niveau restreint OTAN.



Kingston Digital Europe Co LLP, la filiale de mémoire flash de Kingston Technology Company, Inc., un leader mondial des produits de mémoire et des solutions technologiques, a annoncé que sa série de clés USB flash chiffrées IronKey D300 a obtenu la certification de niveau restreint OTAN.



Cela indique que, après un processus de validation détaillé, les Kingston IronKey D300, IronKey D300S et IronKey D300SM ont été répertoriés dans le catalogue OTAN des produits d'assurance de l'information (NIAPC) pour les produits de sécurité qui répondent aux exigences opérationnelles des pays OTAN, civils et militaires.



Le NIAPC est établi en vertu d'une directive INFOSEC et garantit que seuls les produits cryptographiques développés dans un pays membre de l'OTAN sont évalués et approuvés pour une utilisation conformément aux politiques de sécurité de l'OTAN. La série IronKey D300 est désormais incluse dans cette liste, ce qui signifie qu'elle est qualifiée de lecteur Flash crypté qui répond aux niveaux de protection des données établis par l'OTAN pour protéger les informations contre la perte ou les cyberattaques. Les données sensibles en transit doivent être protégées, car toute perte ou violation peut endommager les forces de l'OTAN, ses membres ou sa mission.







"Nous sommes ravis que les lecteurs IronKey de la série D300 soient désormais certifiés, rejoignant certains de nos anciens lecteurs USB cryptés qui ont été certifiés par le passé, comme les D100 et D200. Cela signifie pour les clients qu'IronKey est une marque bien connue et de confiance partout L'OTAN et ses agences gouvernementales membres pour la sécurisation des données à un niveau restreint ", a déclaré Oscar Escayola, BM Flash Manager EMEA. "Kingston s'est engagé à créer des clés USB chiffrées qui protègent les données militaires et gouvernementales, afin que les clients ayant des exigences strictes en matière de protection des données puissent être assurés qu'ils répondront à leurs exigences en matière de sécurité des données lorsque des données sensibles sont en transit."



La série de clés USB IronKey est certifiée FIPS 140-2 niveau 3, ce qui signifie qu'elle répond aux exigences gouvernementales clés telles que la sécurité anti-falsification physique, la gestion des clés cryptographiques et les capacités d'authentification améliorées.



FIPS 140-2 est une série d'exigences et de normes pour les modules cryptographiques afin de maintenir l'intégrité des données protégées par le module. La certification de niveau 3 exige une sécurité physique inviolable pour empêcher les utilisateurs malveillants d'accéder au module cryptographique. La série IronKey USB est fabriquée avec un boîtier en zinc robuste et les données à bord sont protégées par un cryptage matériel AES-XTS 256 bits de qualité militaire, avec le module cryptographique interne époxy sur le boîtier pour le plus haut niveau de protection contre les manipulations.



Le lecteur utilise un micrologiciel signé numériquement, le protégeant contre les logiciels malveillants BadUSB et applique une protection par mot de passe complexe pour empêcher tout accès non autorisé. La version sérialisée IronKey D300S comprend un numéro de série et un code-barres uniques qui peuvent être numérisés et utilisés par les administrateurs de sécurité pour un suivi facile et des processus de déploiement à l'échelle de l'organisation. De plus, l'IronKey D300S propose un clavier virtuel où le mot de passe est entré en un clic de souris pour contrecarrer les enregistreurs de frappe et les enregistreurs d'écran.



Disponible dans des capacités allant de 4 Go à 128 Go, l'élégante série IronKey D300 est un lecteur abordable et facile à utiliser qui est un outil puissant pour les pays membres de l'OTAN.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP