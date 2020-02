ARCTIC nous propose un nouveau ventirad CPU : Le Freezer 7 X.



Le refroidisseur de processeur longue durée d'ARCTIC obtient un digne successeur. Cela ressemble à la fin d'une époque: le Freezer 7 Pro a longtemps été l'un de nos compagnons les plus fidèles, et même s'il ne s'agissait pas d'une bête haute performance, il était connu et aimé par d'innombrables clients à travers le monde. Mais après plus de 10 ans ensemble, il est temps de dire adieu.











Avec le nouveau Freezer 7 X, nous sommes en mesure de présenter un successeur qui non seulement s'appuie sur le succès de son prédécesseur de renom - il le surpasse. Le Freezer 7 X profite des avantages d'une conception améliorée du dissipateur thermique avec une disposition de caloduc retravaillée.



Associé au ventilateur optimisé pour les hautes pressions statiques, le congélateur ARCTIC 7 X établit de nouvelles normes en matière de refroidissement. Par rapport à son prédécesseur, une augmentation de performance de près de 10% pourrait être testée - et à un prix qui a été réduit par des processus de fabrication optimisés et plus efficaces.











Qu'est-ce qui a changé ?



- Ventilateur à pression optimisée : avec un ventilateur de 92 mm contrôlé par PWM et à pression optimisée, le Freezer 7 X offre une puissance de refroidissement élevée à un prix bas,

- Caloducs à contact direct : Deux caloducs à contact direct avec pâte thermique MX-2 pré-appliquée permettent une dissipation thermique idéale,

- Compatibilité multi-socket : bonne à tous les niveaux : compatibilité complète et installation facile grâce aux options de montage variées pour Intel et AMD,

- Couvercle complet du dissipateur thermique: le couvercle noir du dissipateur de chaleur du Freezer 7 X le rend visuellement impressionnant.



Les fans du Freezer 7 Pro peuvent être assurés : si vous avez aimé le Freezer 7 Pro, vous allez adorer le Freezer 7 X. Surtout, ce refroidisseur de processeur compact et léger prouve une fois de plus que chez ARCTIC, la haute qualité ne fait pas doivent venir à un prix élevé.



Voici la fiche technique :







Disponibilité et Prix



Le Freezer 7 X est maintenant disponible sur le marché et sur Amazon au prix de 19.99 Dollars.



Bientôt disponible : La variante Freezer 7 X CO à double roulement à billes.



