BEQUIET! nous propose un nouveau ventirad CPU : Le Shadow Rock 3.



BEQUIET! le leader du marché des alimentations pour PC en Allemagne depuis 2007, annonce Shadow Rock 3. Cet ajout à la gamme de refroidisseurs de processeur milieu de gamme de be quiet! dispose d'un dissipateur de chaleur et d'une disposition de caloduc redessinés et d'un ventilateur Shadow Rock 2 pour augmenter la capacité de refroidissement nominale à 190 W TDP tandis que sa conception asymétrique améliore la compatibilité avec les modules RAM hauts.











Par rapport à son prédécesseur, Shadow Rock 3 a subi une refonte substantielle. Le modèle précédent s'appuyait sur quatre caloducs de 8 mm pour refroidir le processeur, tandis que Shadow Rock 3 implémente désormais cinq caloducs de 6 mm avec technologie de caloduc à contact direct (HDT).



Les caloducs sont en contact direct avec la surface du processeur, ce qui se traduit par un transfert rapide de chaleur du CPU vers le dissipateur de chaleur. Le ventilateur a été mis à niveau vers un Shadow Wings 2 120 mm PWM haute vitesse, qui est découplé du dissipateur thermique et offre un fonctionnement silencieux à pas plus de 24,4 dB (A), même à vitesse maximale. Les utilisateurs qui recherchent des performances de refroidissement encore plus élevées ont la possibilité de fixer un deuxième ventilateur au dissipateur thermique.











En effectuant ces changements structurels, il est devenu possible de réduire le nombre d'ailettes de 51 à 30, ce qui a réduit de moitié le poids du refroidisseur par rapport à son prédécesseur (716 vs 1120 grammes). Cela réduit considérablement la contrainte verticale placée sur les cartes mères.



Le pas des ailettes plus élevé en combinaison avec un ventilateur optimisé augmente les performances de refroidissement de Shadow Rock 3 à 190 W TDP, suffisamment pour permettre un overclocking sans problème des processeurs de bureau grand public.



Conception asymétrique et système de montage supérieur



Contrairement à Shadow Rock 2, où le dissipateur thermique est placé centré au-dessus de la plaque de base, Shadow Rock 3 utilise une conception asymétrique, qui recule le dissipateur thermique vers l'échappement du boîtier pour un accès sans entrave aux emplacements de mémoire devant le dissipateur thermique. Cela garantit une compatibilité maximale avec les modules de mémoire haute performance, y compris la RAM avec de grands dissipateurs de chaleur ou un éclairage LED.







be quiet! ne met pas seulement l'accent sur les performances, mais aussi sur la qualité de construction, l'apparence et la facilité d'utilisation. L'installation est simplifiée grâce à une conception de montage supérieur avec tournevis inclus. Le capot supérieur de Shadow Rock 3 est fabriqué en aluminium brossé et dispose d'un traitement de surface bicolore pour un design visuel unique. Le refroidisseur est compatible avec tous les sockets CPU actuels d'Intel et AMD (sauf TR4 et sTRX4) et s'adapte mieux aux cartes mères pour processeurs grand public avec jusqu'à quatre emplacements de mémoire.



Prix et disponibilité



Shadow Rock 3 sera disponible à la vente le 3 Mars 2020 au prix public conseillé de : 49.90 euros.



