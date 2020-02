ADATA lance un disque SSD externe : Le SE760.



ADATA Technology, l'un des principaux fabricants de modules DRAM haute performance, de produits Flash NAND et d'accessoires mobiles, annonce aujourd'hui le lancement du disque SSD externe (SSD) ADATA SE760. Le SSD présente un facteur de forme élégant et compact pour une portabilité facile et implémente l'interface USB 3.2 Gen 2 pour d'excellentes performances de lecture et d'écriture.



L'ADATA SE760 arbore un design compact et rationalisé, idéal pour les déplacements. Son extérieur élégant en métal avec une surface texturée brossée a l'air et se sent bien. Le SSD implémente l'interface USB 3.2 Gen 2, ce qui lui permet d'atteindre des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 1000 Mo/s, ce qui est 12 fois plus rapide qu'un disque dur externe. Ces performances ultra-rapides permettront aux utilisateurs de transférer un film 4K de 10 Go en environ vingt secondes.











Mieux que les disques durs, facile à utiliser



Le SE760 offre ainsi tous les grands avantages des SSD par rapport aux disques durs, notamment la résistance aux chocs et aux vibrations et le fonctionnement silencieux. De plus, il utilise le dernier connecteur USB-C (Type C), qui est réversible, donc il n'y a pas de problème de montée ou de descente comme avec les anciens connecteurs USB et plus de devinettes.



Il se branche et joue également avec Windows, Mac OS et Android, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent déplacer le contenu entre les appareils sans limitations. Que ce soit pour le travail ou pour le plaisir, le SE760 offre aux utilisateurs les avantages d'un SSD, une connectivité simple et la commodité de l'USB-C.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP