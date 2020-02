ASUS nous propose une nouvelle carte graphique : La GeForce RTX 2060 DUAL Mini séries.



ASUS a dévoilé la série GeForce RTX 2060 DUAL Mini, une nouvelle paire de cartes graphiques RTX 2060 spécialement conçues pour rivaliser avec AMD Radeon RX 5600 XT, et dont le prix pourrait correspondre à l'EVGA RTX 2060 KO. La série se compose de deux cartes d'apparence par ailleurs identiques différenciées par des vitesses d'horloge - la vitesse de référence "DUAL-RTX2060-6G-MINI" et la "DUAL-RTX2060-O6G-MINI" légèrement surcadencée.



La conception de la carte commune DUAL Mini mesure 19,7 cm de longueur, 12,1 cm de hauteur et est strictement épaisse de 2 emplacements. Sous le capot se trouve un PCB conçu pour coûter, et probablement réutilisant les PCB de la série GTX 1660 Ti de la société, car les TU116 et TU106 sont compatibles avec les broches.



















La solution de refroidissement de l'ASUS RTX 2060 DUAL Mini comprend un dissipateur thermique à ailettes en aluminium qui établit un contact direct avec le GPU à la base; ventilé par une paire de ventilateurs Axial-Tech de 90 mm conçus pour guider axialement tout leur flux d'air. Les roues de ces ventilateurs sont dotées d'un revêtement anti-poussière IP5X. La carte offre également une fonction d'arrêt du ventilateur inactif.



Comme mentionné précédemment, le RTX 2060 DUAL Mini de base fonctionne à des vitesses d'horloge de référence NVIDIA, tandis que le DUAL Mini O6G offre des vitesses overclockées de 1365 MHz de base et 1725 MHz GPU Boost (contre des vitesses de référence de 1365/1680 MHz).



L'horloge mémoire est intacte sur les deux cartes, à 14 Gbit/s (GDDR6 efficace). La carte est alimentée par un seul connecteur d'alimentation PCIe à 8 broches. Les sorties d'affichage comprennent un connecteur DVI-D double liaison, HDMI 2.0b et DisplayPort 1.4 chacun. Les cartes ne semblent pas comporter de plaque arrière. Nous nous attendons à ce que le DUAL Mini soit au prix de 299 Dollars et le DUAL Mini O6G à une prime de 20-30 Dollars supplémentaires.



TECHPOWERUP