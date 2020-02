XIGMATEK nous propose un nouveau boitier PC : Le ZEUS Arctic.



XIGMATEK a déployé aujourd'hui le ZEUS Arctic, une nouvelle variante de couleur du boîtier ZEUS Spectrum Edition que la société a fait ses débuts en Octobre 2019.



















La plupart des sociétés de matériel informatique utilisent l'extension "Arctic" pour désigner un schéma de couleurs blanc métallisé ou argenté, et le même est vrai pour l'Arctique ZEUS. La plupart de la tôle du boîtier est blanc mat, avec des vis à oreilles et des entretoises noires contrastantes qui maintiennent les panneaux en verre trempé teinté foncé des deux côtés.



Aucun ventilateur n'est inclus avec le boîtier, bien que XIGMATEK suggère d'utiliser des ventilateurs RVB avec des cadres blancs. Le profil polygonal du boîtier vous permet de monter jusqu'à deux radiateurs de 360 mm x 120 mm (le long des panneaux avant et supérieur) ; et deux échappements arrière de 120 mm. Il mesure 755 mm x 220 mm x 595 mm (LxPxH).



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP