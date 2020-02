NVIDIA annonce officiellement GeForce RTX 2080 Ti "Cyberpunk 2077 Edition"



NVIDIA a annoncé aujourd'hui le résultat final de sa forme teaser plus tôt: la GeForce RTX 2080 Ti "Cyberpunk 2077 Edition", une édition limitée à 200 unités de leur carte graphique RTX 2080 Ti la plus performante conçue en collaboration avec CD Projekt Red. L'édition de 200 unités aura 77 de son nombre offert dans des loteries par NVIDIA, avec certaines des 133 unités restantes disponibles pour de l'argent bon vieux, fixé à un prix de : 1 100 Dollars.











La carte présente un style jaune criard qui correspond beaucoup à la palette de couleurs que CD Projekt a mise pour le jeu. Le carénage est en aluminium AL5052 (un alliage enrichi en chrome et magnésium).



Une petite vidéo de présentation et d'explication : Cliquez ICI.



Le tirage au sort se déroulera du 17 Février au 28 Février 2020.



NVIDIA