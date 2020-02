L'AMD Ryzen ThreadRipper est capable d'exécuter Crysis sans GPU !



AMD vient de lancer récemment sa 3e génération de processeurs Ryzen ThreadRipper, et il réalise déjà des choses impressionnantes. Dans le monde des jeux sur PC, il y avait une question chaque fois qu'un nouveau GPU arrive - "Mais peut-il exécuter Crysis ?". Cette question est devenue la même au fil des ans, car le GPU a dépassé les exigences pour le jeu Crysis, et tout GPU est aujourd'hui capable de faire fonctionner le jeu. Cependant, vous êtes-vous déjà demandé si votre CPU peut exécuter Crysis, seul sans GPU? Moi non plus, mais Linus de LinusTechTips l'a enseigné.







Le CPU, bien sûr, ne peut exécuter aucun jeu, car il manque le matériel pour la sortie graphique, mais étant que ThreadRipper 3990X d'AMD, un monstre à 64 cœurs/128 threads a une puissance de calcul brute capable d'exécuter Crysis, il peut traiter le jeu. Fonctionnant en mode logiciel, Linus a obtenu le CPU pour traiter le jeu et l'exécuter sans l'aide d'un GPU.



À lui seul, c'est une réalisation énorme pour AMD ThreadRipper, car cela montre que les processeurs ont atteint un point où leur puissance de calcul brute est associée à certains GPU plus anciens et que nous pouvons réaliser beaucoup de choses intéressantes. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP