La carte mère ASRock TRX40 Taichi aide à battre 5 records du monde et atteint 5748,66 MHz !



ASRock, le premier fabricant mondial de cartes mères, de cartes graphiques et de mini PC, est fier d'annoncer qu'en utilisant la carte mère ASRock TRX40 Taichi, l'overclocker mondialement connu, Splave bat un total de cinq records du monde sur AMD Ryzen Threadripper 3990X. De plus, Splave a overclocké la fréquence CPU la plus élevée pour AMD Ryzen Threadripper 3990X avec 5748,66 MHz.







Pour ceux qui recherchent une carte mère dédiée à l'overclocking et à l'obtention de performances remarquables, le TRX40 Taichi est un incontournable. Il offre la technologie 16 Digi Power Phase et la technologie 90 A Dr. MOS non seulement pour garantir la robustesse de tous les composants, mais également pour offrir une alimentation complètement fluide au CPU. Dr. MOS surveille le courant et la température de chaque phase et augmente la puissance et les performances du processeur.



Par conséquent, la technologie Dr. MOS empêche la latence ou les surtensions lentes et offre un système super stable et des tonnes de potentiel d'overclocking. Alors bien sûr, TRX40 Taichi s'empare des cinq records du monde et d'une première place matérielle sur HWBOT.org aujourd'hui.



















Trouvez la soumission d'enregistrement de fréquence HWBOT ICI.



Pour plus d'information sur la carte mère TRX40 Taichi, Cliquez ICI.



