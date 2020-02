Microsoft retire la mise à jour KB4524244 de Windows 10 !



Microsoft a retiré la mise à jour de sécurité KB4524244 aujourd'hui, le 15 février 2020, de Windows Update après avoir confirmé les rapports des utilisateurs sur les blocages, les problèmes de démarrage et les problèmes d'installation depuis sa publication le 11 février.



La mise à jour KB4524244 a été mise à disposition pour les systèmes Windows 10 avec des versions comprises entre les versions 1607 et 1909. Elle garantit que le système se bloque pendant l'installation et que le démarrage n'est plus possible. Dans la déclaration, Microsoft a confirmé que la mise à jour est supprimée et ne sera pas publiée à nouveau. Au moins jusqu'à ce qu'il soit réparé.



«Vous pouvez redémarrer en récupération avec« Choisir une option »en haut de l'écran avec diverses options ou vous pouvez redémarrer sur votre bureau et recevoir l'erreur« Un problème est survenu lors de la réinitialisation de votre PC », explique Microsoft.







Pour aider les utilisateurs des appareils concernés, «la mise à jour de sécurité autonome, KB4524244 a été supprimée et ne sera plus proposée à partir de Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS) ou Microsoft Update Catalog», indique Microsoft sur le tableau de bord d'intégrité de Windows 10.



"Cela n'affecte aucune autre mise à jour, y compris la dernière mise à jour cumulative (LCU), le correctif cumulatif mensuel ou la mise à jour de sécurité uniquement."



Les utilisateurs qui ont installé la mise à jour et rencontrent des problèmes peuvent suivre cette procédure pour désinstaller la mise à jour et se débarrasser des problèmes :



1°) Sélectionnez le bouton Démarrer ou Windows Desktop Search et tapez l'historique des mises à jour et sélectionnez Afficher votre historique des mises à jour,

2°) Dans la fenêtre de dialogue Paramètres/Afficher l'historique des mises à jour, sélectionnez Désinstaller les mises à jour,

3°) Dans la boîte de dialogue Mises à jour installées, recherchez et sélectionnez KB4524244 et sélectionnez le bouton Désinstaller,

4°) Redémarrez votre appareil.



THE GURU3D