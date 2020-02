Logitech présente : La StreamCam pour Home Studio.







Logitech présente la nouvelle Logitech StreamCam, une webcam conçue pour le streaming en home studio. La Logitech StreamCam est conçue pour la création de contenu avec sa capture vidéo 1080p / 60 ips, sa connectivité USB-C et ses options de montage flexibles. À l'aide du logiciel Logitech Capture, la Logitech StreamCam peut automatiser l'exposition, le cadrage et la stabilisation.



La mise au point et l'exposition intelligentes de la reconnaissance faciale du logiciel aident les créateurs de contenu à bien paraître dans chaque vidéo. La StreamCam utilise un cadrage intelligent compatible avec l'IA pour vous assurer que vous êtes toujours en vue. La Logitech StreamCam peut capturer des vidéos verticales en Full HD pour les histoires Facebook et Instagram. Il est également livré avec des paramètres audio stéréo et double mono offrant des options d'enregistrement basées sur les préférences. StreamCam est également pris en charge sur XSplit et Open Broadcaster Software (OBS).



Voici une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.







Radiodiffusion professionnelle à domicile



La Logitech StreamCam capture une vidéo d'une qualité irréprochable en 1080P fidèle à 60 FPS et un son de qualité avec ses deux microphones frontaux. Il propose des options de montage polyvalentes et une connectivité USB-C. La StreamCam est compatible avec Windows et Mac.



Vidéo verticale Full HD



La Logitech StreamCam peut être basculée en mode portrait pour capturer des vidéos Full HD au format vertical 9:16, ce qui est parfait pour les histoires Instagram et Facebook.



Prix et disponibilité



La Logitech StreamCam est disponible en deux couleurs - blanc et graphite. La Logitech StreamCam est désormais disponible sur Logitech.com pour : 169.99 Dollars.



