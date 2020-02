Thrustmaster présente : Les pédales T-LCM pour les simulateurs de course !







Thrustmaster présente les nouvelles pédales T-LCM avec le H.E.A.R.T. technologie magnétique et pédale de frein avec capteur de force de cellule de charge. Les pédales Thrustmaster T-LCM sont les meilleures pédales de la marque à ce jour. Le système de capteur magnétique H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate Technology) est une technologie brevetée aux États-Unis qui donne aux pédales T-LCM une durée de vie illimitée d'une précision de pointe sur les pédales d'accélération et d'embrayage.



La pédale de frein est dotée de la technologie de capteur Load Cell Force qui permet de nombreuses options de réglage pour permettre différentes configurations de positionnement pour s'adapter à tout type de course. Les pédales Thrustmaster T-LCM avec leur superbe contrôle, précision et flexibilité aideront les joueurs à obtenir de meilleurs temps au tour.



Les pédales Thrustmaster T-LCM sont dotées de pédales antidérapantes 100% en acier de qualité supérieure. Pesant 11 livres (5 kilogrammes), il offre une excellente stabilité et sa structure robuste est testée par des coureurs chevronnés. En plus d'augmenter les performances et de permettre de nouveaux niveaux de précision incroyables, les pédales T-LCM assurent un confort personnalisé pour chaque coureur. Le positionnement de chacune des trois pédales peut être réglé indépendamment de différentes manières: inclinaison verticale et horizontale, réglage de la hauteur et réglage de l'espacement.















Caractéristiques principales des pédales Thrustmaster T-LCM



- Technologie de capteur magnétique H.E.A.R.T: un système sans contact, sans potentiomètre,

- Capteur de force de cellule de charge (entièrement personnalisable),

- Complètement polyvalent, avec un réglage complet pour chaque pédale,

- Stabilité améliorée : base lestée avec repose-pieds en acier inoxydable,

- Logiciel d'étalonnage intuitif et complet,

- Construction ergonomique : design épuré et efficace,

- Compatible avec PC (via un câble USB) sous Windows 10/8/7 avec tous les volants de course du marché,

- Compatible avec PC, PS4 et Xbox One (via un câble RJ12) avec les roues de course Thrustmaster T-GT, T300, T150, TS-XW, TX et TMX,

- Compatible avec les cockpits : système de fixation, support et gabarit de perçage inclus.



Prix et disponibilité



Les pédales Thrustmaster T-LCM pour PC, Xbox One et PS4 sont désormais disponibles en précommande sur Thrustmaster.com pour 179,99 £.



